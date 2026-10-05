Niğde'deki düğünde dikkat çeken görüntüler: Müzisyenlere para yağdırdılar

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Niğde’de bir düğünde çekilen görüntüler dikkat çekti. Düğün salonunda sahne alan müzisyenlerin çevresinde toplanan davetliler, müzik eşliğinde ellerindeki banknotları havaya saçtı.

SAHNE VE ZEMİN BANKNOTLARLA KAPLANDI

Görüntülerde davetlilerin peş peşe para saçtığı, saz çalan ve şarkı söyleyen müzisyenlerin bulunduğu alanın kısa sürede banknotlarla dolduğu görüldü. Müzisyenler performanslarına devam ederken bazı davetliler de yere saçılan paraları topladı.

PARALAR HAVADA UÇUŞTU

Düğündeki eğlence sırasında davetlilerin müzisyenlerin üzerine deste deste para atması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.