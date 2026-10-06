Haberler

Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı Haber Videosunu İzle
Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırılırken, Sedat Peker'in olayla ilgili bir paylaşımı retweet etmesi dikkat çekti.

  • TikTok canlı yayınlarında Sedat Peker ve ailesine hakaret ettiği öne sürülen M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.
  • Saldırıda yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırıldı; sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
  • Sedat Peker, M.A.S.'ın Dalaman'da silahlı saldırıya uğradığı bilgisinin yer aldığı bir paylaşımı retweet etti.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen M.A.S., Muğla'nın Dalaman ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırıldı.

DALAMAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 5 Ekim akşamı Muğla'nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. M.A.S.'ın kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan M.A.S. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

TİKTOK YAYINLARINDAKİ SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

M.A.S.'ın, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayınlarda Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Saldırının söz konusu yayınlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SEDAT PEKER PAYLAŞIMI RETWEET ETTİ

Olayın ardından Sedat Peker'in X hesabındaki hareketi de dikkat çekti. Peker, M.A.S.'ın Dalaman'da silahlı saldırıya uğradığı bilgisinin yer aldığı bir paylaşımı retweet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı rüşvete aracılıktan tutuklandı

Görüntüdeki kişi bir Cumhuriyet savcısı! Suçlamalar hayli vahim
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık

Herkes şokta! 38 yıldır olmayan dün gece oldu
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıolcayfrt 53:

Editör sen kimsin de Sedat Peker için suç örgütü lideri diye başlık atabiliyorsun ! Bu adam kadar bu millete hizmet eden hangi hayır sever var da biz bilmiyoruz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ YILDIRIM:

kanun mahkemelerde hak aramak yerine şantaj tehdit saldırı yöntemini kullananlara başka ne denir saf mısınız sene olmuş 2026 büyüyün artık biraz yahu

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıBaran Aslan:

Yorum yaparken devlet hukuk adalet anlamını öğrenip yorum yaparsan daha uygun olur yaptığın yorumla hukuk adalet açısından hiçbir anlamı yok devlet olan devlettir her yerde devlet var ne demek devlet yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Şeytanlık yapan taşlanmayı göze alacak. Bir umuttur yaşamak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kim yaparsa Sedat Peker' e gider, yaptı gider ona geri gider. Bir Umuttur Yaşamak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ilde 'Daltonlar' baskını! Gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 12'si çocuk

14 ilde "Daltonlar" baskını! Üstelik 12'si çocuk
Eskişehir'de hırsızlar çaldıkları motosikleti zaten tamire gideceği dükkana getirdi! Takip uygulaması ele verdi

Çaldıkları motoru tamire getirdiler! Tamirci sahibini tanıyordu
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı

İstanbul'da CHP'li belediye başkanının ardından vekili de tutuklandı
96 yaşındaki Rahmi Koç'un golf kombini dikkat çekti

Türkiye'nin en zenginlerinden biri! Kim der ki 96 yaşında
Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

Montella'dan yine çok konuşulacak sözler
Hatay'da 45 günlük evli çifti taşıyan motosiklete otomobil arkadan çarptı! Ömer Çetinkaya'nın durumu ağır

Evleneli sadece 45 gün olmuştu! Motosikletlerine arkadan çarptı
Türkan Şoray'dan Göksel Arsoy'a duygusal veda

İlk filmlerini onunla çevirmişti: Sultan, Altın Çocuk'a veda etti

İsrail, ABD olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor

İsrail'den yeni saldırı hazırlığı! Hedeflerinde orası var
Pastırma sıcakları geliyor! Bazı illerde termometreler 30 dereceyi görecek

Pastırma sıcakları geliyor! Bazı iller 30 dereceyi görecek