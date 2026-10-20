Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin merkezli bankacılık devi ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik stratejisi kapsamında Antalya şubesini kapattı. Şubedeki müşteri hizmetleri ve kurumsal finansman işlemleri diğer merkezlere devredilirken banka, Türkiye genelindeki faaliyetlerini 10 fiziki şube ve dijital bankacılık kanalları üzerinden sürdürecek.
- Çin merkezli ICBC'nin Türkiye iştiraki ICBC Bank Turkey, Antalya şubesindeki faaliyetlerini sonlandırdı.
- Antalya şubesinin kapanmasının ardından bankanın Türkiye genelindeki fiziki şube sayısı 10'a geriledi.
- Banka, Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim noktalarında hizmet vermeye devam edecek.
Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye'deki iştiraki ICBC Bank Turkey, şube ağında değişikliğe gitti. Banka, operasyonel yapılanma ve dijitalleşme çalışmaları doğrultusunda Antalya şubesindeki faaliyetlerini sonlandırdı.
ANTALYA ŞUBESİNİN FAALİYETLERİ SONA ERDİ
Bankanın Antalya'daki şubesinin kapanmasıyla birlikte mevcut müşterilere sunulan hizmetler ve kurumsal finansman işlemleri diğer merkezlere devredildi.
Kararın, bankanın Türkiye pazarından çekilmesi anlamına gelmediği, mevcut faaliyetlerin diğer şubeler ve dijital kanallar üzerinden sürdürüleceği aktarıldı.
TÜRKİYE'DE 10 ŞUBEYLE YOLUNA DEVAM EDECEK
Antalya şubesinin kapanmasının ardından ICBC Bank Turkey'nin Türkiye genelindeki fiziki hizmet ağı 10 noktaya geriledi.
Banka; Adana, Altunizade, Ankara, Bakırköy, Bursa, İzmir, Kozyatağı, Genel Müdürlük Merkez, Söğütözü ve Taksim noktalarında hizmet vermeye devam edecek.
KARARIN ARKASINDA DİJİTALLEŞME STRATEJİSİ VAR
Küresel bankacılık sektörünün aktif büyüklük bakımından önde gelen kuruluşlarından biri olan ICBC'nin Türkiye'deki şube kapatma adımı, bankacılık sektöründe hız kazanan dijital dönüşüm süreciyle ilişkilendiriliyor.
Bankalar, operasyonel maliyetlerini azaltmak ve hizmet süreçlerini hızlandırmak amacıyla fiziki şube ağlarını yeniden yapılandırırken mobil ve internet bankacılığına daha fazla ağırlık veriyor. ICBC Bank Turkey de Antalya şubesinin kapanmasının ardından müşterilerine diğer şubeleri ve dijital kanalları üzerinden hizmet sunmayı sürdürecek.