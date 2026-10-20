Siverek’te kan donduran iddia! 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

Siverek’te kan donduran iddia! 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Siverek’te, çocuk yaştaki bir kızın istismar edildiği ve fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.
16 YAŞINDAKİ KIZIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ İDDİASI
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA