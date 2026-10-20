Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Siverek’te kan donduran iddia! 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek’te kan donduran iddia! 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siverek’te, çocuk yaştaki bir kızın istismar edildiği ve fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

16 YAŞINDAKİ KIZIN İSTİSMAR EDİLDİĞİ İDDİASI

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki bir kızın istismar edilerek fuhşa zorlandığı iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

Thomas Reis'ten dikkat çeken değerlendirme! Galibiyet böyle gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar
Fransa'da hayat pahalılığı protestolarında tehlikeli kaçış kamerada

Fransa'da tansiyon yükseldi! Protestocuların ölümüne kaçışı kamerada
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi

Askeri kamp füzelerle vuruldu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeni görevinden alındı
SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi

Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi