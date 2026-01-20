EGE'DE FIRTINA SON DAKİKA: İzmir, Aydın ve Muğla'da rüzgar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için kritik bir fırtına uyarısı yayımladı. Özellikle Muğla, İzmir ve Aydın kıyılarında etkili olması beklenen rüzgarın, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda risklere yol açabileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları çatı, ağaç ve soba kaynaklı tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Peki, İzmir, Aydın ve Muğla'da rüzgar ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde.

EGE'DE FIRTINA SON DAKİKA

Meteoroloji açıklamasına göre, Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerinden esmesi beklenen rüzgar, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacak. Uyarının yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülüyor.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir kıyılarında rüzgarın yarın öğle saatlerinden başlayarak perşembe günü öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sahil kesimlerinde yaşayan vatandaşları ve balıkçıları özellikle tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir'de Fırtınanın Beklenen Etkileri

Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilme riskleri

Kıyı bölgelerinde deniz ulaşımında aksama ihtimali

Soba ve doğal gaz kullanımının arttığı kış aylarında baca gazı zehirlenmesi riski

Yetkililer, rüzgarın kısa süreli fırtına seviyesine ulaşabileceğini belirterek, İzmir'de yaşayanların özellikle sahil şeridinde dikkatli olmasını öneriyor.

AYDIN HAVA DURUMU

Aydın kıyılarında da rüzgarın yarın öğle saatlerinden başlayarak perşembe günü öğleye kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yaşayanları fırtına süresince olası tehlikelere karşı uyardı.

Aydın'da Hayat ve Ulaşım Üzerindeki Riskler

Sahil kesimlerinde yaşayanların güvenliği için önlemler alınmalı

Balıkçılar ve deniz taşımacılığı ile ilgilenenler olası aksamalar için hazırlıklı olmalı

Güçlü rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı ve ağaç kaynaklı kazalara dikkat edilmesi gerekiyor

Bu dönemde, vatandaşların ev ve iş yerlerinde rüzgarın neden olabileceği hasarlara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

MUĞLA HAVA DURUMU

Muğla kıyılarında rüzgarın perşembe akşamına kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor. Datça, Marmaris ve Bodrum gibi turizm merkezlerinde yer yer kuvvetli fırtına görülebileceği ifade edildi.

Muğla'da Deniz ve Kıyı Faaliyetleri İçin Önemli Uyarılar

Deniz ulaşımı ve kıyı faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilir

Tatil beldelerinde turistlerin ve yerel halkın dikkatli olması gerekiyor

Kıyı bölgelerinde fırtınaya karşı güvenlik önlemleri artırılmalı

Meteoroloji, Muğla kıyılarındaki vatandaşları özellikle deniz kenarından uzak durmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİDEN GENEL UYARILAR

Meteoroloji yetkilileri, fırtına süresince özellikle şu önlemlerin alınmasını öneriyor:

Çatıların ve balkonların güvenliği kontrol edilmeli,

Sokakta park edilmiş araçlar ve diğer eşyalar rüzgar riskine karşı korunmalı,

Sobanın ve doğal gazın doğru şekilde kullanılması ve baca kontrollerinin yapılması,

Ağaç devrilmesi veya düşen nesneler nedeniyle olası kazalara karşı dikkatli olunması.

Yetkililer, vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı uyanık olması gerektiğini ve mümkünse zorunlu olmadıkça deniz ve sahil faaliyetlerinden kaçınılmasını tavsiye ediyor.