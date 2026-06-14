Dünya Kupası kazanan ülkeler! İlk Dünya Kupası'nı kim kazandı, Türkiye Dünya Kupası kazandı mı?

Dünya Kupası tarihi denildiğinde akıllara gelen "altın" sayfalardan birini de hiç şüphesiz Türkiye yazdı. Futbolseverlerin internette sıkça araştırdığı "Türkiye Dünya Kupası kazandı mı?" sorusu, bizi 2002 yılının unutulmaz yazına geri götürüyor. Henüz kupa müzesine girmemiş olsa da, ay-yıldızlı ekibimizin Güney Kore ve Japonya’da elde ettiği o tarihi derece hala hafızalardaki yerini koruyor. İşte Türkiye'nin Dünya Kupası geçmişi, 1954 ve 2002 serüvenleri ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkeler arasındaki rekabete dair tüm detaylar!

DÜNYA KUPASI KAZANAN ÜLKELER! İLK DÜNYA KUPASI'NI KİM KAZANDI VE TÜRKİYE'NİN BAŞARISI

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan FIFA Dünya Kupası, 1930 yılından bu yana düzenlenen ve ülkelerin en büyük hayali olan organizasyondur. 2026 Dünya Kupası yaklaşırken, futbolseverler tarihe damga vuran şampiyonları ve milli takımımızın bu dev organizasyondaki yerini araştırıyor. İşte "Dünya Kupası kazanan ülkeler listesi" ve tarihin ilk şampiyonuna dair tüm detaylar.

İLK DÜNYA KUPASI'NI KİM KAZANDI?

Dünya Kupası tarihi 1930 yılında Uruguay'da başladı. İlk turnuvanın ev sahibi olan Uruguay, finalde Arjantin'i 4-2 mağlup ederek tarihin ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazandı. O dönemde turnuvaya katılım sınırlı olsa da Uruguay'ın kazandığı bu zafer, futbolun küresel bir fenomene dönüşmesinin ilk adımı oldu.

DÜNYA KUPASI KAZANAN ÜLKELER LİSTESİ

Dünya Kupası tarihinde bugüne kadar sadece 8 farklı ülke şampiyonluk sevincini tadabildi. Brezilya, kazandığı 5 kupa ile bu listenin zirvesinde yer alıyor. İşte şampiyonlar tablosu:

Brezilya : 5 Kez (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Almanya : 4 Kez (1954, 1974, 1990, 2014)

İtalya: 4 Kez (1934, 1938, 1982, 2006)

Arjantin: 3 Kez (1978, 1986, 2022)

Fransa: 2 Kez (1998, 2018)

Uruguay: 2 Kez (1930, 1950)

İngiltere: 1 Kez (1966)

İspanya: 1 Kez (2010)

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nı henüz kazanmamıştır. Ancak milli takımımız, katıldığı sınırlı sayıda turnuvada dünya futbol tarihine geçecek büyük bir başarıya imza atmıştır.

Türkiye, Dünya Kupası tarihindeki en büyük başarısını 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada elde etmiştir. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, yarı finale kadar yükselmiş ve dünya üçüncülüğü maçında Güney Kore'yi yenerek Dünya Üçüncüsü olmuştur. Bu derece, Türk futbol tarihinin milli takımlar düzeyindeki en büyük başarısı olarak kayıtlara geçmiştir.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Milli takımımız tarihinde iki kez (1954 ve 2002) Dünya Kupası finallerine katılma başarısı göstermiştir. 1950 yılında katılma hakkı kazanmasına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle turnuvaya gidemeyen millilerimiz, 2026 Dünya Kupası için ise elemelerde mücadelesini sürdürmektedir. Hedef, 2002'deki o tarihi başarının üzerine koyarak kupayı Türkiye'ye getirmektir.

Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya iken, Türkiye'nin bu organizasyondaki en yüksek derecesi 2002 yılında elde edilen dünya üçüncülüğüdür.