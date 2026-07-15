DÜNYA KUPASI FİNALİ 2026: Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak? Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralayan organizasyonlardan biri olmaya hazırlanıyor. İlk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen turnuva, Kuzey Amerika'nın üç ev sahibi ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika'da gerçekleştiriliyor. Milyarlarca futbolseverin takip edeceği organizasyon, haftalar süren rekabetin ardından dünyanın en büyük futbol kupasının sahibini belirleyecek. Peki, Dünya Kupası finali nerede, hangi statta oynanacak? Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

DÜNYA KUPASI FİNALİ 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nın final karşılaşması, turnuvanın yaklaşık 39 gün süren maratonunun ardından futbol tarihine geçecek bir mücadeleye sahne olacak. Turnuva, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın efsanevi Estadio Azteca Stadyumu'nda başlayacak ve grup aşamaları ile eleme turlarının ardından dünyanın en iyi iki milli takımını finalde karşı karşıya getirecek.

FIFA'nın resmi takvimine göre yarı final mücadeleleri 14 ve 15 Temmuz 2026 tarihlerinde sırasıyla Dallas ve Atlanta'da oynanacak. Bu maçların ardından finale yükselen iki ekip, kupayı kaldırabilmek için 19 Temmuz'da sahaya çıkacak.

Turnuvanın kapanış haftasında yalnızca şampiyonluk mücadelesi değil, üçüncülük karşılaşması da futbolseverlerin ilgi odağı olacak. Üçüncülük maçı, finalden bir gün önce oynanacak ve organizasyonun son sıralama maçını oluşturacak.

DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE, HANGİ STATTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası finali, ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Dünya futbolunun en prestijli kupasının sahibini belirleyecek karşılaşmaya ev sahipliği yapacak MetLife Stadyumu, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitesi ve modern altyapısıyla öne çıkan statlardan biri olarak gösteriliyor. Final müsabakası için seçilen stat, turnuvanın zirve noktasına yakışan atmosferiyle milyonlarca futbolseveri ağırlayacak.

FIFA'nın açıkladığı resmi organizasyon takvimine göre turnuvanın son haftası şu şekilde şekillenecek:

14 Temmuz 2026: Yarı final (Dallas)

15 Temmuz 2026: Yarı final (Atlanta)

18 Temmuz 2026 Cumartesi: Üçüncülük maçı (Hard Rock Stadyumu - Miami)

19 Temmuz 2026 Pazar : Final (MetLife Stadyumu - New Jersey)

Böylece futbol dünyasının yeni şampiyonu, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda düzenlenecek final karşılaşmasının ardından belli olacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA'nın yaptığı resmi açıklamaya göre 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Final karşılaşmasının başlangıç saati ise organizasyon takviminde yerel saatle 15.00 olarak planlandı. Türkiye'deki futbolseverler ise dev mücadeleyi Türkiye saati ile 22.00'de takip edebilecek.

Şampiyonluk mücadelesi, haftalar süren turnuvanın ardından dünyanın en başarılı milli takımını belirleyecek karşılaşma olacak. Futbol kamuoyunun büyük ilgi göstermesi beklenen final, aynı zamanda organizasyonun kapanış seremonisiyle birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'nı resmen tamamlayacak.

2026 Dünya Kupası takviminde finalden önceki son resmi maç ise 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak üçüncülük karşılaşması olacak. Ardından gözler tamamen 19 Temmuz'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev finale çevrilecek.

Böylece 11 Haziran 2026'da Meksika'daki Estadio Azteca'da başlayan futbol şöleni, 19 Temmuz 2026 Pazar günü MetLife Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesiyle sona erecek ve dünyanın yeni futbol şampiyonu belli olacak.