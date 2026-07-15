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Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Aralarında milyonluk bahis iddiaları ve dernek hesabından para aktarımı tespitleriyle gündeme gelen dernek başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada adli süreç hızlandı. "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla Bursa’da gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent ile birlikte toplam 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

990 MİLYON LİRALIK BAHİS

Soruşturma dosyasında yer alan mali detaylar ise dikkat çekti. Yapılan incelemelerde, Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında toplamda 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin takibinde bir diğer önemli bulgu ise dernek hesaplarındaki hareketlilik oldu. Ahbap Derneği'nin resmi hesabından, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi.

HASTANE ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Hastane çıkışında basın mensupları tarafından görüntülenen Levent ve diğer şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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