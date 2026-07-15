Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde demir borunun içine düşerek mahsur kalan kirpi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 1,5 metre derinlikte sıkışan kirpi, borunun kesilmesiyle sağ salim çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'da demir borunun içine düşerek mahsur kalan kirpi, 1 buçuk metre derinlikten itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
DURUMU FARK EDEN VATANDAŞLAR DUYARSIZ KALMADI
Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde demir borunun içinde mahsur kalan kirpiyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 buçuk metre derinlikte olduğu tespit edilen kirpi, grup amirliği ekiplerinin 1 saat süren demir boruyu kesmesiyle kurtarıldı.
ALKIŞLARLA DOĞAYA SALINDI
Ekiplerin sabırlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde bulunduğu yerden zarar görmeden çıkarılan kirpi, vatandaşların alkışları arasında doğal yaşam alanına bırakıldı.