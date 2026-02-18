Deniz Sinan Demir kimdir, neden gözaltına alındı? Deniz Sinan Demir Sünnilere ne dedi?

Sosyal medya fenomeni Deniz Sinan Demir, bir canlı yayında Sünnilere yönelik kullandığı ifadelerle kamuoyunda büyük bir tepki topladı. Yayındaki sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peki, Deniz Sinan Demir kimdir? Deniz Sinan Demir Sünnilere ne dedi? Detaylar...

DENİZ SİNAN DEMİR KİMDİR?

Deniz Sinan Demir, özellikle sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlesine sahip bir fenomen olarak biliniyor. İçerik üreticiliği ve canlı yayınlarıyla tanınan Demir, son dönemde tartışmalı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Fenomenin özellikle canlı yayınlarda sergilediği davranışlar, takipçileri ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Son olarak Sünnilere yönelik ağır ifadeleri ve hakaretleri, büyük bir infiale neden oldu.

DENİZ SİNAN DEMİR SÜNNİLERE NE DEDİ?

Canlı yayında Sünnilere karşı oldukça sert ifadeler kullanan Demir'in sözleri, yayındaki arkadaşının engelleme çabasına rağmen devam etti. Demir yayında şunları söyledi:

"Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den."

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı sosyal platformlarda yetkilileri etiketleyerek, Deniz Sinan Demir hakkında hukuki işlem yapılması gerektiğini savundu.

Tepkilerin ardından Demir, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda özür diledi:

"O yayın içerisinde Sünnilerle ilgili birkaç fütursuzca bir şey söyledim. Biraz alkollüydüm. Hala da alkollüyüm bu arada. Yani kusura bakmayın. Özür diliyorum yani söylediğim şeylerden dolayı çok özür diliyorum. Kontrolsüzce olan şeylerdi. Pişmanım ama yapacak bir şey yok. Özür diliyorum herkesten. Kusura bakmayın tekrardan. Öpüyorum herkesi. İnşallah affedersiniz beni."

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, resmi bir açıklama yayımlayarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."