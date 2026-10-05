Daniel Maldini babası kim, Daniel Maldini Babası Paolo Maldini mi?

Futbol tarihine damga vuran Maldini ailesinin yeni kuşak temsilcisi Daniel Maldini, sahadaki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dedesinden babasına uzanan büyük bir futbol mirasının taşıyıcısı olan genç oyuncu hakkında "Daniel Maldini kimdir, hangi takımda oynuyor, ailesinde kimler var?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Daniel Maldini'nin ailesi, kariyeri ve babasıyla olan bağına dair ayrıntılar haberimizde.

DANİEL MALDİNİ'NİN BABASI PAOLO MALDİNİ Mİ?

Evet, Daniel Maldini, futbol tarihinin en büyük defans oyuncularından biri olarak kabul edilen efsane İtalyan futbolcu Paolo Maldini'nin oğlu. İtalya Milli Takımı'nda forma giyen genç hücum oyuncusu, futbol dünyasının en köklü ailelerinden birinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak kariyerini sürdürüyor. Soyadının taşıdığı büyük mirasla birlikte Daniel, her maçında hem kendi performansıyla hem de ailesinin efsanevi geçmişiyle gündeme geliyor.

PAOLO MALDİNİ KİMDİR?

Paolo Maldini, futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncuları arasında gösteriliyor. Kariyerinin tamamını Milan'da geçiren efsane isim, kırmızı-siyahlı formayla 25 yıla yakın süre sahaya çıktı ve kulübün sembol ismi haline geldi. Milan ile çok sayıda İtalya Ligi şampiyonluğu ve beş Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Maldini, uzun yıllar İtalya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yaptı. Futbolu bıraktıktan sonra Milan'da yöneticilik görevi de üstlenen Paolo Maldini, kulübün 2022'deki şampiyonluğunda sportif direktör olarak önemli rol oynadı.

ÜÇ KUŞAKTIR SÜREN FUTBOL MİRASI

Maldini ailesinin futbol hikayesi, Daniel'in dedesi Cesare Maldini ile başladı. Cesare Maldini, hem Milan'da forma giyen başarılı bir futbolcu hem de İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran bir teknik direktör olarak futbol tarihine adını yazdırdı. Babası Paolo'nun ardından Daniel de İtalya A Milli Takımı'nda forma giyerek ailenin üçüncü kuşaktan milli oyuncusu oldu. Bu yönüyle Maldini ailesi, futbol tarihinde eşine az rastlanır bir başarı hikayesine sahip.

DANİEL MALDİNİ KİMDİR?

Daniel Maldini, 11 Ekim 2001'de İtalya'nın Milano kentinde dünyaya geldi. Annesi Venezuela asıllı eski model Adriana Fossa olan Daniel'in, ağabeyi Christian Maldini de profesyonel futbolcu olarak kariyer yaptı. 1,88 metre boyundaki genç oyuncu, kısa süre sonra 25 yaşına girecek.

DANİEL MALDİNİ'NİN MEVKİSİ NE?

Daniel Maldini, babası ve dedesinden farklı olarak savunmada değil hücum hattında görev yapıyor. Kariyerinin ilk yıllarında santrfor olarak da oynayan genç futbolcu, ağırlıklı olarak ofansif orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyiyor. Yaratıcı oyun anlayışı ve teknik becerileriyle öne çıkan Daniel, hücumda farklı rollere uyum sağlayabiliyor.

KARİYERİ MİLAN'DA BAŞLADI

Ailesinin izinden giderek Milan altyapısında yetişen Daniel Maldini, profesyonel kariyerine de kırmızı-siyahlı formayla başladı. İlk resmi maçına 2 Şubat 2020'de Hellas Verona karşısında çıkan genç oyuncu, 2021-2022 sezonunda Milan'ın İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan kadrosunda yer aldı. Daha sonra Spezia, Empoli ve Monza'da kiralık olarak forma giyen Daniel, 2024 yazında Monza'ya kalıcı olarak transfer oldu.

ATALANTA, LAZIO VE CAGLIARI DURAKLARI

Monza'da gösterdiği performansla dikkat çeken Daniel Maldini, Şubat 2025'te yaklaşık 13 milyon euro bonservisle Atalanta'ya transfer oldu. Ocak 2026'da sezonun geri kalanı için Lazio'ya kiralanan genç futbolcu, sezon sonunda Atalanta'ya geri döndü.

DANİEL MALDİNİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Daniel Maldini, 2026-2027 sezonunda Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyiyor. Atalanta, 9 Ağustos 2026'da genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari'ye kiraladı. Belirli sportif şartların yerine gelmesi halinde bu opsiyon zorunlu hale gelecek. Yeni takımında sezona hızlı başlayan Daniel, Eylül ayı ortasına kadar çıktığı 5 maçta 3 gol atarak dikkat çekti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Daniel Maldini, İtalya A Milli Takımı'ndaki ilk maçına Ekim 2024'te Uluslar Ligi'nde İsrail karşısında çıktı. Bu karşılaşmayla birlikte Maldini ailesinin üç kuşağı da İtalya A Milli Takımı formasını giymiş oldu. Genç oyuncu, o tarihten bu yana milli takım kadrosunda zaman zaman yer almaya devam ediyor.