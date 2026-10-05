İsrailli profesör, 700 Filistinliyi öldürmeyi planladığı iddiasıyla tutuklandı

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İsrail'de Bar-Ilan Üniversitesinden bir profesörün, Filistinlileri göçe zorlamak için çeşitli kentlerde 72 silahlı militan kullanarak düzenlenecek eş zamanlı saldırılarla, 700 Filistinliyi öldürme planı yaptığı ortaya çıktı.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, adı verilmeyen bir matematik profesörü, Filistinlilerin kitlesel göçü hedefiyle yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olacak saldırılar düzenlemek için bir terör ağı kurdu.

İsrail'in Lod Bölge Mahkemesine Ramat Gan'daki Bar-Ilan Üniversitesinde görev yapan 60'lı yaşlardaki bir akademisyen hakkında sunulan iddianameye göre, akademisyen üç yıl boyunca koordineli ve eş zamanlı gerçekleştirilecek saldırılarla Filistinli nüfusa zarar vermeyi amaçlayan bir plan oluşturdu.

Kimliği hakkında gizlilik kararı alınan matematik profesörü, bu plan ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin de kitlesel olarak göç etmesini sağlamayı amaçlıyordu.

Planı hayata geçirmek için Şubat 2023'te çalışmalarına başlayan akademisyen, kendisi dahil 72 Yahudi'den oluşan bir örgüt kurdu ve karışık nüfuslu şehirlerde Filistinlileri hedef almak için ateşli silahlar, balta ve çekiçlerle donatılmış 12'şer kişilik 6 hücre oluşturdu.

İsrail ordusundaki bazı unsurlardan da önceden koordine edilmiş destek alacağını öngören İsrailli akademisyen, Filistin şehirlerinin merkezlerine hava saldırıları ve topçu saldırıları düzenleyerek 700 kişinin ölümüne yol açmayı planladı.

Ülkenin kuzeyindeki Tuba-Zangariya bedevi köyünü hedeflerden biri olarak belirleyen İsrailli akademisyen, bölgede keşif gezileri gerçekleştirirken kurduğu örgüt için 20 sayfalık bir ideolojik manifesto hazırladı.

İsrailli akademisyen, potansiyel örgüt üyelerine bilgi sağlamak amacıyla silah temini, hücre yapıları, hedefler, kıyafet kuralları ve gizli protokoller içeren el kitapçıkları hazırlamayı da ihmal etmedi.

Kadın ve çocuk ayrımı yapılmadan gerçekleştirilecek bombardımanlarla Filistinlileri sınır dışına sürerek yeni bir "Nekbe" oluşturmayı amaçlayan İsrailli, sağcı siyasetçi Moşe Feiglin'i de örgütüne dahil etme girişimlerinde bulundu; Feiglin'in 2025 boyunca düzenlediği etkinliklere katılarak "adam devşirmeye" çalıştı, fakat başarılı olamadı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde Feiglin'e mektup yazarak işbirliği yapmaması halinde hakkında karalama kampanyası başlatacağı tehdidinde bulunan akademisyen, Feiglin'in adli makamlara ihbarda bulunması üzerine 17 Eylül'de "terör eylemi hazırlığı, tehdit yoluyla şantaj ve adaleti engelleme" suçlarından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaynak: AA