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Kayseri Melikgazi'de şarjda bırakılan elektrikli araç alev aldı

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Kayseri Melikgazi'de şarjda bırakılan elektrikli araç alev aldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli araç, Köşk Mahallesi'ndeki şarj istasyonunda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli araç alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda şarja bırakılan elektrikli araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrikli araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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