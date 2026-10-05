Kayseri Melikgazi'de şarjda bırakılan elektrikli araç alev aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli araç alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda şarja bırakılan elektrikli araçta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrikli araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı