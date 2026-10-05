Haberler

Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı Haber Videosunu İzle
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden AJet’e ait yolcu uçağının tuvaletinde patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine alarm verildi. Uçak Şanlıurfa'ya inerken 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. Havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Uçakta arama yapılacak.

  • Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden A JET Havayolları'nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu.
  • Saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na inen uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi.
  • Havalimanında güvenlik birimlerince uçakta patlayıcı madde arama çalışmaları sürdürülüyor.

Ankara’dan saat 19.00’da Şanlıurfa’ya hareket eden A JET Havayolları’nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu. Saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekiplerin uçaktaki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Uçakta patlayıcı ile ilgili notun lavabo kısmında görevliler tarafından bulunduğu öğrenildi.

UÇAKTA ARAMA YAPILACAK

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Bu haber 183 sitede yayınlandı.
Dev kobrayı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

Klozette korkunç sürpriz!
4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Kim Kardashian 4 çocuğu için bakın evinde kaç dadı çalıştırıyor
İdam girişimi başarısız olmuştu: Christa Pike iyileşirse yeniden infaz edilebilir

İdamı başarısız olmuştu: Christa Pike yeniden infaz edilebilir
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalperenlive:

İhbar sahte çıkarsa yapanı bulup en ağır şekilde cezalandırmak lazım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKuzey null:

yetmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Abooo yuzlerce kez bindim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polise 'Bırakın onu' dedi! Sonrasında yaşananlar ülkeyi ayağa kaldırdı

Polis o sözü duyunca yerden kalktı! Görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
Putin'den savaşın seyrini değiştirecek adım! 'General Armageddon' geri dönüyor

"General Armageddon" geri dönüyor
Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında

Dünya alarmda: Rusya'daki şüpheli ölüm Beyaz Saray'ın da radarında

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar! Korku dolu anlar kamerada

Adana'daki depreme mangal başında yakalandılar
Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı

Yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor
Almanya Başbakanı Merz: Rusya'nın hibrit saldırılarına gerekirse güçlü bir yanıt vereceğiz

Avrupa, Putin'i ilk kez böyle tehdit etti: Güçlü bir yanıt vereceğiz
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası

Togg’dan aylık 33 bin liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

İspanya'da hesapları değiştirecek hamle