Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı

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Ankara’dan saat 19.00’da Şanlıurfa’ya hareket eden A JET Havayolları’nın 4180 sefer sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin bir not bulundu. Saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanı’na iniş yapan uçaktaki 136 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında ekiplerin uçaktaki arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Uçakta patlayıcı ile ilgili notun lavabo kısmında görevliler tarafından bulunduğu öğrenildi.

UÇAKTA ARAMA YAPILACAK

Konuya ilişkin Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır.

Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."