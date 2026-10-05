MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabında 135 milyon liralık işlem hacmi

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı.

135 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Raporda, 2012-2026 yılları arasında hesaplarda 135 milyon liralık işlem hacmi olduğu, bu hareketliliğin 2020'den sonra arttığı, 2026 yılında ise hesaplara 22,3 milyon lira girerken 40,8 milyon lira çıktığı tespit edildi.

2020 YILINDAN SONRA İŞLEM HACMİNDE ARTIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında hazırlanan MASAK raporunda, 11 bankada 50 hesabı ve 41 farklı IBAN numarasının bulunduğu belirtildi. Hesap kayıtlarında meslek bilgilerinin farklı şekillerde yer aldığı, SGK kayıtlarına göre ise Mart 2018-Ağustos 2026 arasında bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı aktarıldı. Raporda, Kol'un hesaplarındaki işlem hacminin 2020 yılından sonra belirgin şekilde arttığı, bu artışın 2024-2026 döneminde hızlandığı kaydedildi. 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22,3 milyon lira giriş olurken 40,8 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. 2018-2026 yılları arasında dış kaynaklı 25 milyon 57 bin 733 liralık transfer girişinin 6 milyon 883 bin lirasının TFF'den geldiği kaydedildi. Aynı dönemde Kol'un çalıştığı üniversiteden hesabına 2,5 milyon lira geldiği aktarıldı. Kalan 15 milyon 674 bin liranın ise gerçek kişiler ve diğer kurumlardan geldiği belirtildi. Raporda ayrıca 4 milyon 985 bin liralık transferin açıklama bölümünde 'borç veya borç iadesi' ibaresinin bulunduğu ifade edildi.

12 İŞLEMDE 1 MİLYON 880 BİN LİRA

Raporda, Kol'un "dolandırıcılık", "bilişim yoluyla hırsızlık", "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" gibi suç kayıtları bulunan kişilerle para giriş ve çıkışlarının olduğu belirtilirken, maç takvimi ile diğer hakemlerle gerçekleştirdiği transferlere ilişkin tespitlere de yer verildi. Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla yapılan bankacılık transferlerinin 50'sinin, birlikte görev aldıkları maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu transferlerin 47'sinin Kol tarafından ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere gönderilen 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemeler olduğu, bu ödemelerin 44'ünde Kol'un ilgili maçın hakemi olduğu aktarıldı. Ödemelerin 40'ının maç başladıktan sonra yapıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca O.T.'ye 12 işlemle 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise 1 işlemle 100 bin lira geldiği, karşı yönde transfer bulunmadığı aktarıldı. K.S.'ye ise 358 bin 900 lira gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı