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Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı

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Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan 'Tek başıma değildim' mesajı
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Gazeteci Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı kayıt dışı görüşmenin detaylarını paylaştı. "Konuşursam herkesi yakarım" iddialarını yalanlayan Alçı, Kaya’nın tehditvari bir tutum sergilemediğini ve oldukça üzgün olduğunu belirterek "Tek başıma değildim" mesajı verdiğini aktardı.

  • Gazeteci Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen AK Parti'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı kayıt dışı görüşmenin detaylarını açıkladı.
  • Alçı, Sayan Kaya'nın "Konuşursam herkesi yakarım" şeklinde bir tehditte bulunmadığını, ancak süreçte tek başına olmadığı yönünde bir mesaj verdiğini aktardı.
  • Alçı, iddialara adı karışan isimlerin ifadeye çağrılması ve soruşturulması gerektiğini, tek bir kişi üzerinden konuşulmasının hakkaniyete sığmadığını belirtti.

Gazeteci Nagehan Alçı, fon soruşturmasında adı geçen AK Parti'li eski Bakan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Alçı, Kaya’nın “Konuşursam herkesi yakarım” şeklinde bir tehditte bulunmadığını, ancak süreçte tek başına olmadığı yönünde bir mesaj verdiğini aktardı.

Gündemden düşmeyen fon skandalı ve soruşturma süreçlerine dair açıklamalarda bulunan gazeteci Nagehan Alçı, olayın merkezindeki isimlerden Fatma Betül Sayan Kaya ile gerçekleştirdiği "off the record" (kayıt dışı) görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı. 

"TEK BİR KİŞİ ÜZERİNDEN KONUŞULMASI HAKKANİYETE SIĞMIYOR"

Alçı, iddialara adı karışan isimlerin yargı karşısına çıkması gerektiğini vurgulayarak Sayan Kaya hakkındaki soruşturma sürecine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "İfadeye çağrılması gerekir, soruşturulması gerekir. Ama tek başına bir kişi üzerinden bunun konuşulması da hakkaniyete sığmıyor açıkçası."

"'KONUŞURSAM YAKARIM' DEMEDİ"

Soruşturmanın ilk günlerinde Sayan Kaya ile temas kuran ilk gazetecilerden biri olduğunu belirten Alçı, kamuoyunda öne sürülen "Konuşursam herkesi yakarım" iddialarını yalanladı. Görüşme sırasındaki gözlemlerini aktaran Alçı, şu ifadeleri kullandı: "Ben açıkçası Fatma Hanım'la ilk konuşan gazetecilerden biriyim, belki birincisiyim. Ben şu kadarını söyleyeyim; 'Ben konuşursam etrafı yakarım' filan gibi tehditvari bir ton görmedim. Çok üzgündü. Tabii ki üzgün olması gerekir, üzgün olmak da yetmez onu da söyleyeyim, fakat çok üzgündü."

"YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNSEM..."

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendini savunduğunu ancak intikamcı veya kin dolu bir tutum sergilemediğini belirten Nagehan Alçı, eski bakanın süreçteki duruşunu şu sözlerle özetledi: "Yani 'Ben yanlış olduğunu düşünsem kendi ismimle yapmazdım' havasındaydı. Tek başına olmadığıyla ilgili bir şeyi vardı. Fakat böyle bir hani kinle 'Başka isimler de veririm' gibi bir havada değildi."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKıllanan adam:

Aaa burada yorumlar açık, editör ama yaaa

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

İçeriden bilgi sızdıranlar ve daha büyük para götürenler tespit edilmeli, hesabı sorulmalı

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