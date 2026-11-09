COP31 KATILAN ÜLKELER (TAM LİSTE) COP31'e hangi ülkeler, hangi liderler katılacak? Antalya COP31 kaç ülke katılacak?

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Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda ülkeyi bir araya getirecek COP31 İklim Zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek konferansta iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gibi küresel gündemi ilgilendiren konular ele alınacak. Peki, COP31'e hangi ülkeler, hangi liderler katılacak? Antalya COP31 kaç ülke katılacak? Detaylar...

COP31'E HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

COP31'e Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf ülkelerin delegasyonlarının katılması bekleniyor. Avrupa, Asya, Afrika, Amerika ve Pasifik bölgelerinden ülkelerin temsil edileceği zirvede gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, iklim politikalarındaki ortak çıkarları doğrultusunda farklı müzakere grupları altında bir araya gelecek.

Antalya Liderler Zirvesi'nin 11 Kasım'da 90'dan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bununla birlikte konferansa katılacak bütün ülkelerin kesin delegasyon listesi ile liderlerin bireysel katılım durumu birbirinden farklı konular. Bu nedenle müzakere gruplarının üyeleri, COP31'e katılacak ülkelerin tamamının kesin katılım teyidi olarak değerlendirilmemeli.

COP31 müzakerelerinde öne çıkan ülke grupları ve bu grupların temsil ettiği ülkeler şöyle:

G77 VE ÇİN

G77 ve Çin grubu, gelişmekte olan ülkelerin iklim müzakerelerinde ortak hareket etmesini sağlayan en geniş koalisyonlardan biri. 1964 yılında kurulan grup, 130'dan fazla üyeyi temsil ediyor. İklim finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, teknoloji transferi ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak destekler grubun öncelikli konuları arasında bulunuyor.

AFRİKA GRUBU

Afrika Grubu, kıtadaki 54 ülkenin ortak iklim politikalarını temsil ediyor. İklim değişikliğine uyum, kuraklıkla mücadele, iklim finansmanı ve iklim krizinin yol açtığı kayıp ve zararların karşılanması, grubun müzakerelerde öne çıkardığı başlıklar arasında yer alıyor.

AOSIS (KÜÇÜK ADA DEVLETLERİ İTTİFAKI)

Küçük Ada Devletleri İttifakı (AOSIS), iklim değişikliğinden ciddi biçimde etkilenen 39 ada ve kıyı devletini bir araya getiriyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı bölgelerinin korunması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması, grubun temel talepleri arasında bulunuyor.

EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER (LDC)

Birleşmiş Milletler tarafından en az gelişmiş ülkeler kategorisinde değerlendirilen devletleri temsil eden LDC grubu, iklim krizinin ekonomik ve toplumsal etkilerine karşı destek mekanizmalarının geliştirilmesini savunuyor. İklim finansmanına erişim, afetlere karşı dayanıklılık ve teknoloji desteği grubun öncelikleri arasında yer alıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

Avrupa Birliği, 27 üye ülkesi adına iklim müzakerelerinde ortak bir pozisyonla hareket ediyor. Emisyonların azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm, AB'nin müzakerelerde öne çıkardığı konular arasında bulunuyor.

ŞEMSİYE GRUBU (UMBRELLA GROUP)

Şemsiye Grubu, iklim müzakerelerinde benzer önceliklere sahip gelişmiş ülkeleri bir araya getiriyor. Grubun üyeleri arasında Avustralya, Kanada, İzlanda, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, Kazakistan, Norveç, Ukrayna, ABD ve Birleşik Krallık bulunuyor. İklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve uluslararası iş birliği grubun gündeminde yer alıyor.

BASIC ÜLKELERİ

BASIC grubu; Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin'den oluşuyor. Gelişmekte olan büyük ekonomileri temsil eden grup, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarının ve sorumluluklarının dikkate alınmasını savunuyor.

AILAC, ALBA VE GRUPO SUR

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkeler, iklim müzakerelerinde farklı siyasi ve ekonomik önceliklerine göre çeşitli gruplar altında temsil ediliyor. AILAC, ALBA ve Grupo Sur bu bölgedeki müzakere oluşumları arasında bulunuyor. İklim değişikliğine uyum, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınma bu grupların gündeminde yer alıyor.

ARAP DEVLETLERİ GRUBU

Arap Devletleri Grubu, 22 Arap ülkesinin iklim müzakerelerindeki ortak tutumunu temsil ediyor. Enerji politikaları, su kaynaklarının korunması, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma grubun öne çıkan çalışma alanları arasında bulunuyor.

LMDC (BENZER DÜŞÜNEN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER)

Benzer Düşünen Gelişmekte Olan Ülkeler (LMDC) grubu, yaklaşık 24 ülkeyi bir araya getiriyor. Grup, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmekte olan ülkelerin kalkınma haklarının korunması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması gerektiğini savunuyor.

ÇEVRESEL BÜTÜNLÜK GRUBU (EIG)

Çevresel Bütünlük Grubu'nda Meksika, Lihtenştayn, Monako, Güney Kore, İsviçre ve Gürcistan yer alıyor. Grup, iklim politikalarının çevresel bütünlük ilkesi doğrultusunda yürütülmesini, emisyon azaltım hedeflerinin güçlendirilmesini ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesini destekliyor.

YAĞMUR ORMANI ÜLKELERİ KOALİSYONU (CfRN)

Yağmur Ormanı Ülkeleri Koalisyonu, ormanların korunması ve ormansızlaşmayla mücadele konusunda ortak hareket eden 52 ülkeyi bir araya getiriyor. Sürdürülebilir arazi kullanımı, ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması koalisyonun temel çalışma alanlarını oluşturuyor.

KARAYLA ÇEVRİLİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER VE DAĞ GRUBU

Denize kıyısı bulunmayan gelişmekte olan ülkeler ile dağlık bölgelerdeki devletler, iklim değişikliğinin yol açtığı ortak sorunları müzakerelerde gündeme taşıyor. Su kaynaklarının korunması, buzulların erimesi, kuraklık ve iklim kaynaklı afetlerle mücadele bu oluşumların öncelikleri arasında yer alıyor.

Önemli not: Bu gruplar, COP31 müzakerelerinde ülkelerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesini sağlayan oluşumlardır. Bir ülke birden fazla müzakere grubunda yer alabilir. Dolayısıyla grupların üyelerini ayrı ayrı toplamak, zirveye katılan ülke sayısını vermez. UNFCCC'nin resmi açıklamasına göre kesin katılımcı bilgileri, konferansın ilk günü yayımlanması beklenen Geçici Katılımcı Listesi (Provisional List of Participants) üzerinden takip edilebilecek.

COP31 NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. EXPO yerleşkesinde düzenlenecek konferans, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü yapılacak kapanış oturumlarıyla tamamlanacak.

“Dünyanın İklim Zirvesi Türkiye'de. Hep Birlikte Daha Temiz Bir Geleceğe” mottosuyla düzenlenen organizasyon, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. İki hafta boyunca devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, bilim insanları, müzakere heyetleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek.

COP31 kapsamında ana konferansın yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP21), Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA8) ve bilimsel, teknolojik ve uygulamaya yönelik yardımcı organların toplantıları da gerçekleştirilecek.

COP31'E KAÇ ÜLKE KATILACAK?

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılması bekleniyor. Böylece konferansta toplam 197 taraf temsil edilecek.

COP31 PROGRAMI BELLİ OLDU

Antalya'da 9 Kasım'da başlayacak COP31'in 12 günlük etkinlik takviminde her güne farklı bir ana tema ayrıldı. Program kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele, enerji dönüşümü, finansman, tarım, teknoloji ve doğanın korunması gibi başlıklar ele alınacak.

9 Kasım Pazartesi – Gıda, Tarım ve Sağlık: Sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

10 Kasım Salı – Enerji ve Ulaşım: Temiz enerji kaynakları, ulaşımda emisyonların azaltılması ve enerji dönüşümü gündeme gelecek.

11 Kasım Çarşamba – Sıfır Atık ve Antalya Liderler Zirvesi: Sıfır atık, döngüsel ekonomi ve metan emisyonları ele alınacak. Antalya Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu gerçekleştirilecek.

12 Kasım Perşembe – Dirençli Kentler ve Yapılı Çevre: Şehirlerin iklim krizine karşı dayanıklılığının artırılması ve sürdürülebilir kent politikaları görüşülecek.

13 Kasım Cuma – Finans ve Ticaret: İklim finansmanı, karbon piyasaları ve gelişmekte olan ülkelerin finansmana erişimi değerlendirilecek.

14 Kasım Cumartesi – Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler: Gençlerin iklim politikalarındaki rolü, eğitim ve mesleki beceriler ele alınacak.

15 Kasım Pazar – Ara günü: Konferans merkezi kapalı olacak.

16 Kasım Pazartesi – Bilim, Sanayi ve Teknoloji: İklim dostu üretim, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi teknolojiler gündeme gelecek.

17 Kasım Salı – Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı: Denizlerin korunması, biyolojik çeşitlilik, ormanlar ve doğal ekosistemler değerlendirilecek.

18 Kasım Çarşamba – İmece ve Uygulamanın Güçlendirilmesi: İklim politikalarının uygulamaya geçirilmesi ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durulacak.

19 Kasım Perşembe – İnsani ve Sosyal Kalkınma: İklim değişikliğinin toplumlar üzerindeki etkileri, adil geçiş ve sosyal kalkınma konuları ele alınacak.

20 Kasım Cuma – COP31 Kapanış Oturumları: COP31, CMP21 ve CMA8 toplantılarının kapanış oturumları gerçekleştirilecek.

COP31'DE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

COP31'in gündeminde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel politikalar ve uygulama hedefleri bulunuyor. Konferansta enerji ve sanayi, ormanlar, okyanuslar, biyolojik çeşitlilik, tarım ve gıda sistemleri, kentler, altyapı, su kaynakları, insani ve sosyal kalkınma, finansman ve teknoloji gibi başlıklar değerlendirilecek.

Küresel İklim Eylemi programı kapsamında temiz enerjiye geçiş, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanının artırılması ve ülkelerin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin öncülük ettiği sıfır atık yaklaşımı da konferansın önemli gündem maddelerinden biri olacak. Atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, döngüsel ekonomi ve metan emisyonlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar zirvede ele alınacak.

COP31 PROGRAMINDA KAÇ ETKİNLİK BULUNUYOR?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 3 Kasım 2026 itibarıyla yayımladığı çevrim içi günlük takvimde toplam 649 program yer alıyor. Bu sayı koordinasyon toplantıları, resmi oturumlar, özel etkinlikler ve yan etkinlikleri kapsıyor.

Konferans boyunca iklim finansmanı, karbon piyasaları, temiz enerji, ormanların korunması, iklim teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma gibi çok sayıda alanda toplantı ve paneller düzenlenecek. Takvime yeni toplantıların eklenmesiyle etkinlik sayısının değişebileceği belirtiliyor.