Çerçeve yasa neleri ve kimleri kapsıyor? Çerçeve yasadan kimler faydalanamayacak?

TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak anılan düzenleme nedeniyle gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. 360 milletvekilinin imzasıyla Meclis'e sunulan teklifin ardından, "Çerçeve yasa nedir?" ve "Çerçeve yasadan kimler faydalanamayacak?" soruları araştırılmaya başlandı.

ÇERÇEVE YASA NEDİR?

TBMM Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak ifade ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre teklif, 12 maddeden oluşuyor ve belirli soruşturma, kovuşturma ile infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içeriyor.

ÇERÇEVE YASADAN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?

Bakan Gürlek, 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içerdiğini açıkladı. Terör örgütü PKK'nın tamamen sona ermesi ve bütün silahların geri dönülemeyecek biçimde imha edilmesi şartını vurgulayan Gürlek, 'terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlerin' düzenleme kapsamında bulunmadığını ifade etti.

İşte Bakan Gürlek'in açıklaması;

"Aziz milletimiz, değerli vatandaşlarımız; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Daha müreffeh, daha adil ve daha huzurlu bir geleceğe kararlılıkla ilerliyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çıktığımız bu yolda, 'Terörsüz Türkiye' vizyonumuz ile tarihi bir aşamaya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kuşkusuz terörsüz Türkiye hedefi; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır.

"TERÖR TEHDİDİNİN HAREKAT ALANI DARALTILMIŞTIR"

Bilindiği üzere milletimizin feraseti, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları sayesinde terör tehdidinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmıştır. Oluşan güven ve huzur ortamını kalıcı hale getirecek hukuki, sosyal ve kurumsal adımları atmak ortak sorumluluk haline gelmiştir. Bu anlayışla Meclis'teki siyasi partilerimiz el ele vermiş, milletimizin kazanımlarını kalıcı kılacak tarihi bir irade ortaya koymuştur.

Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Adalet Bakanlığı olarak hazırlıklarına katkı sunduğumuz 12 maddelik teklif, 360 milletvekilimizin güçlü iradesiyle Gazi Meclisimizin gündemine gelmiştir.

"ÖRGÜTÜN KONTRÜLÜNDEKİ BÜTÜN SİLAHLAR..."

Kıymetli vatandaşlarımız; yüce Meclisimize sunulan teklif, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygumuzu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu teklif; belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır: Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Örgütün kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, Meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır.

KİMLER KAPSAM DIŞINDA KALACAK?

Değerli vatandaşlarımız; Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye, kararlılığa ve güce sahiptir. Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç; açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.

"KAZANAN TÜRKİYE, KAZANAN AZİZ MİLLETİMİZ OLACAKTIR"

Aziz milletimiz; 'Terörsüz Türkiye' 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef; daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır.

Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle de sınırlı değildir. Bu vizyon; terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel iş birliği anlamına gelmektedir. Terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak; ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır.

"HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı bir huzurla taçlandırılacaktır. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacaktır. İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun yüzyılını inşa edecektir.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Değerli vatandaşlarımız; Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz; güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye’dir. Kanun teklifinin ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarihi iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Teklifin hazırlanmasına katkı sunan tüm siyasi partilere, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aziz milletimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."