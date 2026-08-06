Avukatlar da böyle yaparsa! Belindeki silahla meslektaşını vurdu
Afyonkarahisar'da iki avukat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Avukat U.Ç., meslektaşı Gökhan Katırcı'yı silahla iki yerinden vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan U.Ç., polis tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- Afyonkarahisar'da avukat U.Ç., meslektaşı Gökhan Katırcı'yı tabancayla iki yerinden vurarak ağır yaraladı.
- Olay sonrası kaçan U.Ç., yaklaşık yarım saat sonra kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- Ağır yaralanan Gökhan Katırcı'nın Zafer Partisi'nin önceki İl Başkanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce istifa ettiği öğrenildi.
Afyonkarahisar'da 2 avukat arasında çıkan tartışma kan aktı. Avukatlardan biri meslektaşı Gökhan Katırcı'yı silahla vurarak ağır yaraladı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ SİLAHINA SARILDI
Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukat U.Ç. ile avukat Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında U.Ç., yanında bulunan tabancayla Gökhan Katırcı'ya ateş ederek iki yerinden vurdu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine Katırcı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN AVUKAT YARIM SAATTE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan diğer avukat U.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ağır yaralanan Katır'ın Zafer Partisi'nin önceki İl Başkanı olduğu ve yaklaşık 10 gün önce istifa ettiği öğrenildi.
Olayın ardından savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldığı bildirildi.