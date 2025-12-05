Bursa BUSKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi 27 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 9 Aralık 2025 saat 18.00'dir.

Kesim tarihi 27 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle, Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa – Hamzabey

Planlanan başlangıç tarihi 26 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

Planlanan bitiş tarihi 7 Aralık 2025 saat 18.00'dir.

Kesim tarihi 26 Kasım 2025 saat 09.00'dur.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa İlçesi Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresinde 26 Kasım 2025 ile 7 Aralık 2025 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır.

Osmangazi – Çekirge

Planlanan başlangıç tarihi 5 Aralık 2025 saat 15.00'dir.

Planlanan bitiş tarihi 5 Aralık 2025 saat 17.00'dir.

Kesim tarihi 5 Aralık 2025 saat 15.00'tir.

Osmangazi İlçesi C4 B33 alt bölgesinde bulunan Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak ve civarında yapılan arıza çalışması nedeniyle 5 Aralık 2025 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi – Demirtaş Barbaros

Planlanan başlangıç tarihi 2 Aralık 2025 saat 08.00'dir.

Planlanan bitiş tarihi 8 Aralık 2025 saat 18.00'dir.

Kesim tarihi 2 Aralık 2025 saat 08.00'dir.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle Osmangazi İlçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi 496. Sokak, 436. Sokak ve çevresinde 2 Aralık 2025 ile 8 Aralık 2025 tarihleri arasında 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Osmangazi – Fatih

Planlanan başlangıç tarihi 5 Aralık 2025 saat 16.20'dir.

Planlanan bitiş tarihi 5 Aralık 2025 saat 17.30'dur.

Kesim tarihi 5 Aralık 2025 saat 16.21'dir.

Osmangazi İlçesi C4 D09 alt bölgesinde bulunan Fatih Mahallesi Şevkli Sokak ve civarında yapılan arıza çalışması nedeniyle 5 Aralık 2025 tarihinde 16.20 ile 17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması hâlinde suyun belirtilen saatten önce verilebileceği göz önünde bulundurularak vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir.

Osmangazi – Muradiye

Planlanan başlangıç tarihi 5 Aralık 2025 saat 16.50'dir.

Planlanan bitiş tarihi 5 Aralık 2025 saat 19.00'dur.

Kesim tarihi 5 Aralık 2025 saat 16.50'dir.

Osmangazi İlçesi C2 D03 alt bölgesinde bulunan Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi ve civarında yapılan arıza çalışması nedeniyle 5 Aralık 2025 tarihinde 16.50 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım – Esenevler

Planlanan başlangıç tarihi 5 Aralık 2025 saat 14.50'dir.

Planlanan bitiş tarihi 5 Aralık 2025 saat 17.00'dir.

Kesim tarihi 5 Aralık 2025 saat 14.50'dir.

Yıldırım İlçesi C2 D16 alt bölgesinde bulunan Esenevler Mahallesi 2. Sokak ve çevresinde yapılan arıza çalışması nedeniyle 5 Aralık 2025 tarihinde 14.50 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecektir. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği için vatandaşların tedbirli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları gerekmektedir.