Bursa BUSKİ su kesintisi! 3-4 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 3 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 3 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet Mahallesi için planlanan çalışma 3 Temmuz 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 8 Temmuz 2026 saat 18.00'de sona erecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda 3 Temmuz 2026 ile 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Nilüfer

Çamlıca Mahallesi için planlanan çalışma 2 Temmuz 2026 saat 09.00'da başlamış olup 6 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde 2 Temmuz 2026 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Özlüce Mahallesi için planlanan çalışma 3 Temmuz 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 8 Temmuz 2026 saat 18.00'de sona erecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Özlüce Mahallesi'nde, Özer Sokak, Erdinç Sokak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda 3 Temmuz 2026 ile 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

Osmangazi

Demirtaş Barbaros Mahallesi için planlanan çalışma 1 Temmuz 2026 saat 10.00'da başlamış olup 5 Temmuz 2026 saat 18.00'de sona erecektir. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Demirtaş Barbaros Mahallesi, Baraj Yolu Caddesi ve çevresinde 1 Temmuz 2026 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Yıldırım

Sakarya Mahallesi'nde arıza çalışması nedeniyle 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.45 ile 16.45 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Maksem Sokak ve çevresi etkilenecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.