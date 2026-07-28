Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Temmuz su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER

Nilüfer ilçesinde, 23 Nisan Mahallesi başta olmak üzere İzmir Yolu Caddesi’nin kuzeyi, Nilüfer Caddesi, Hipodrom Caddesi, Turkuaz Caddesi’nin doğusu, Arıtma Caddesi, 75. Yıl Bulvarı’nın güneyi ve Ata Bulvarı’nın batısında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden ayrıca Alaattinbey Mahallesi, İzmir Yolu Caddesi’nin güneyi, 70. Sokak’ın batısı, 602. Sokak’ın doğusu, Atilla Tatveren Caddesi, 611. Sokak, 626. Sokak, Pazar Caddesi ve 646. Sokak’ın kuzeyinde kalan bölgeler etkilenecektir.

Üçevler Mahallesi’ndeki sanayi bölgesi, 70. Sokak, Bankalar Bölgesi, İzmir Yolu Caddesi ile 69. ve 46. sokaklar arasında kalan kesimler, Yaylacık Mahallesi’nde İzmir Yolu üzeri ile Ürünlü Deresi ve İzmir Yolu Caddesi arasında kalan bölgeler de kesinti kapsamındadır.

Su kesintisi, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

OSMANGAZİ

Osmangazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde, Sanayi Caddesi ile Asker Sokak, 1. Acar Sokak ve 1. Akpınar Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi uygulanacaktır.

Hakimiyet Caddesi ile Armağan Caddesi arasında kalan bölgeler, Emek Spor Tesisleri, Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi ve 521. Sokak çevresi de kesintiden etkilenecektir.

Hamitler Mahallesi’nde ise Hakimiyet Caddesi, Kavaklı Caddesi, Huzur Caddesi, 3. Nazlı Sokak, 1. Ozan Sokak, Dicle Sokak, Hamidiye Caddesi ve 3. Dumlupınar Caddesi arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisi yapılacaktır.

Kesinti, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacaktır. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.

YILDIRIM

Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi’nde, Vakıfköy Yolu Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kesinti, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecektir. Vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica olunur.