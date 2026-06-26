Bursa BUSKİ su kesintisi! 26-27 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 26 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 26 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İNEGÖL

Akhisar Mahallesi Emir Sokak ve Bahadır Sokak çevresinde, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 08.00’den 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 18.00’e kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

MUSTAFAKEMALPAŞA

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 09.00’dan 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 18.00’e kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri çevresindeki çeşitli cadde ve sokaklarda, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00’dan 2 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.00’e kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

NİLÜFER

Balkan Mahallesi ve çevresinde, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00 ile 18.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 09.00’dan 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00’dan 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

OSMANGAZİ

Alemdar Mahallesi Yılmaz Sokak ve çevresinde, ayrıca Soğanlı Mahallesi’nin bir kısmında, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak hat çalışması nedeniyle 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 09.30 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Alemdar Mahallesi Yunus Sokak, 1. Aras Sokak ve çevresinde, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00’dan 30 Haziran 2026 Salı günü saat 18.00’e kadar yapılacak çalışmalar kapsamında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabilecektir.

YILDIRIM

Güllük Mahallesi 9. Gazi Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 17.30 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.