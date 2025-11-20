Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK – KURŞUNLU

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 13.00

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 13.00

Açıklama: İçme suyu arıza bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

İNEGÖL – ERTUĞRULGAZİ

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi ile Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında gün içerisinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KELES – KEMALİYE

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 15.00

Kesim tarihi: Belirtilmemiş

Açıklama: Keles Kemaliye Mahallesinde kireç önleyici montajı yapılacağından 09.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Mahallede anons yapılmıştır.

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY

Planlanan başlangıç tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 24.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda 11 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER – DOĞANKÖY

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.30

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.30

Açıklama: Nilüfer ilçesi C dört B otuz alt bölgesinde bulunan Doğanköy Mahallesi Hayat Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 16.30 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken tamamlanırsa su daha önce verilebilir. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ – SELÇUKGAZİ

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 11.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 11.30

Açıklama: Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi Köy İçi Yolu üzeri ve Dürdane Mahallesinin bir kısmında arıza çalışması nedeniyle 11.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ – YEŞİLOVA

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.20

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 18.20

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.20

Açıklama: Osmangazi ilçesi C dört D on alt alt bölgesinde bulunan Yeşilova Mahallesi Çeşme Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 16.20 ile 18.20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM – YAVUZSELİM

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 17.15

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 17.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi C üç D on alt alt bölgesinde bulunan Yavuzselim Mahallesi Yeşil Cami Caddesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 17.15 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM – YUNUSEMRE

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.15

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi C dört D yirmi üç alt bölgesinde bulunan Yunusemre Mahallesi Yadigar Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 16.15 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.