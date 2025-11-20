Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK – KURŞUNLU

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 13.00

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 13.00

Açıklama: İçme suyu arıza bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

İNEGÖL – ERTUĞRULGAZİ

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 27.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi ile Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında gün içerisinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KELES – KEMALİYE

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 09.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 15.00

Kesim tarihi: Belirtilmemiş

Açıklama: Keles Kemaliye Mahallesinde kireç önleyici montajı yapılacağından 09.30 ile 15.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Mahallede anons yapılmıştır.

MUSTAFAKEMALPAŞA – HAMZABEY

Planlanan başlangıç tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 24.11.2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 11.11.2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığınca yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek olası arızalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda 11 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER – DOĞANKÖY

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.30

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.30

Açıklama: Nilüfer ilçesi C dört B otuz alt bölgesinde bulunan Doğanköy Mahallesi Hayat Sokak ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 16.30 ile 19.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken tamamlanırsa su daha önce verilebilir. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ – SELÇUKGAZİ

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 11.30

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 17.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 11.30

Açıklama: Osmangazi ilçesi Selçukgazi Mahallesi Selçukgazi Köy İçi Yolu üzeri ve Dürdane Mahallesinin bir kısmında arıza çalışması nedeniyle 11.30 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ – YEŞİLOVA

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.20

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 18.20

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.20

Açıklama: Osmangazi ilçesi C dört D on alt alt bölgesinde bulunan Yeşilova Mahallesi Çeşme Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 16.20 ile 18.20 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM – YAVUZSELİM

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 17.15

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 17.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi C üç D on alt alt bölgesinde bulunan Yavuzselim Mahallesi Yeşil Cami Caddesi ve civarında arıza çalışması nedeniyle 17.15 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

YILDIRIM – YUNUSEMRE

Planlanan başlangıç tarihi: 20.11.2025 saat 16.15

Planlanan bitiş tarihi: 20.11.2025 saat 19.00

Kesim tarihi: 20.11.2025 saat 16.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi C dört D yirmi üç alt bölgesinde bulunan Yunusemre Mahallesi Yadigar Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 16.15 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.