Bursa BUSKİ su kesintisi! 19-20 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 19 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 19 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl

Akhisar Mahallesi Emir Sokak, Bahadır Sokak ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 22 Haziran 2026 ile 28 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Mustafakemalpaşa

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 14 Haziran 2026 ile 20 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 21 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 16 Haziran 2026 ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza meydana gelmesi durumunda 22 Haziran 2026 ile 26 Haziran 2026 tarihleri arasında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

Kayapa Mahallesi ve çevresinde, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında 22 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Samanlı Mahallesi Bülbül Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 19 Haziran 2026 tarihinde 18.20 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.