Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Aralık su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK -KURŞUNLU

Planlanan başlangıç tarihi: 27 Kasım 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 9 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 27 Kasım 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi ve çevresinde 27 Kasım 2025 ile 9 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

İNEGÖL -CUMHURİYET

Planlanan başlangıç tarihi: 6 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 31 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 6 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve çevresinde 6 Aralık 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA - HAMZABEY

Planlanan başlangıç tarihi: 8 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 17 Aralık 2025 saat 18.00

Kesim tarihi: 8 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle, Mustafakemalpaşa ilçesinde Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri ile bu bölgelerdeki çeşitli cadde ve sokaklarda 8 Aralık 2025 ile 17 Aralık 2025 tarihleri arasında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER - DOĞANKÖY

Planlanan başlangıç tarihi: 10 Aralık 2025 saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 10 Aralık 2025 saat 21.00

Kesim tarihi: 10 Aralık 2025 saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Birinci Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi ve çevresinde 10 Aralık 2025 tarihinde 09.00 ile 21.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

