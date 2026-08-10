Yazar, araştırmacı, gazeteci ve eski radyo-televizyon programcısı Burak Eldem, 65 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle antik uygarlıklar, ezoterizm, arkeo-astronomi ve alternatif tarih yorumları üzerine çalışmalarıyla tanınan Eldem; yazarlığının yanı sıra gazetecilik, televizyon programcılığı ve internet yayıncılığı alanlarında da çalışmalar yürüttü. Peki, Burak Eldem kimdir? Burak Eldem neden öldü? Detaylar...

BURAK ELDEM KİMDİR?

Burak Eldem, 1961 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluğunun ilk yıllarını Ankara’da geçiren Eldem’in babası, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun tanınmış oyuncularından Atilla Eldem, annesi ise lise edebiyat öğretmeniydi.

Babası Atilla Eldem’in 1975 yılında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’a taşınan Burak Eldem, lise eğitimini burada tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün ardından Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Ancak eğitim aldığı alanda ilerlemek yerine kariyerini yazarlık, gazetecilik ve tarih araştırmaları üzerine kurdu.

Eldem’in gazetecilik kariyeri 1984 yılında sanat ve kültür dergilerine yazdığı yazılarla başladı. Gösteri, Sanat Olayı ve Milliyet Sanat gibi dönemin önemli yayınlarında yazılar kaleme aldı. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında Batı dünyasında ortaya çıkan karşı kültür hareketleri, Beat Kuşağı, avangard edebiyat ve rock müziği üzerine çalışmalar yaptı.

1985 yılında Bob Marley ve Reggae adlı ilk kitabını yayımladı. Aynı yıl caz, blues ve rock müziğinin kökenlerini tarihsel, sosyolojik ve politik yönleriyle ele aldığı Rock Müziğinin Tarihi kitabını da okuyucularla buluşturdu.

Burak Eldem, yine 1985 yılında müzik ve karşı kültür dergisi Stüdyo İmge’nin kurucuları arasında yer aldı ve derginin ilk editörlüğünü üstlendi. 1986 yılında ise Amerikan protest halk müziği ile 1960’ların toplumsal hareketlerini Joan Baez üzerinden ele alan Mayıs Çiçeğinden Barış Şarkısına kitabını yayımladı.

Aynı yıl Cumhuriyet gazetesinde yazmaya başlayan Eldem, gazetenin serbest yazarları arasında yer aldı. 1988’in başında Playboy dergisinin Türkiye edisyonunda yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı ve bu görevini 1990 yılına kadar sürdürdü.

Eldem’in çalışmalarında ilerleyen yıllarda antik tarih, kadim uygarlıklar, arkeo-astronomi, kutsal metinler, papirüsler ve farklı uygarlıkların kozmoloji anlayışları öne çıktı. Kaynaklarda da Eldem’in 1961 yılında Ankara’da doğduğu ve gazetecilik ile yazarlık çalışmalarına 1984’ten itibaren devam ettiği belirtiliyor.

TELEVİZYON VE İNTERNET ÇALIŞMALARI

Burak Eldem, gazetecilik ve yazarlık çalışmalarının yanı sıra televizyon ve internet alanlarında da görev aldı.

1991-1996 yılları arasında TRT için müzik üzerine belgesel programlar hazırlayıp sundu. 1997 yılında yeni medya alanına yönelen Eldem, ZDNet’in Türkçe edisyonunda editör ve köşe yazarı olarak çalıştı.

2000 yılında internet içerik sağlayıcısı ve internet servis sağlayıcısı Ixir’de portal yöneticiliği yaptı. Bu dönemde beşeri bilimler ve özellikle antik tarih üzerine araştırmalarını paylaştığı Atlantis adlı kişisel internet sitesini de yönetti.

Eldem, internet çalışmalarında antik uygarlıklar, arkeo-astronomi, kutsal metinler, papirüsler ve farklı uygarlıkların kozmoloji anlayışları üzerine araştırmalarını yoğunlaştırdı.

BURAK ELDEM'İN KİTAPLARI

Burak Eldem’in araştırmacı kimliğinin öne çıktığı çalışmalarından biri 2012: Marduk’la Buluşma oldu. 2003 yılında yayımlanan kitapta Mezopotamya kozmolojisi, Maya astronomisi ve kadim uygarlıklara ilişkin alternatif yorumlar üzerinden 2012 yılında gerçekleşeceği öne sürülen bir dönüş senaryosu ele alındı.

Eldem, kitapta Zecharia Sitchin’in çalışmalarından hareketle varsayımsal X Gezegeni ve Nibiru’ya ilişkin bir teori geliştirdi. Mezopotamya matematiği, çivi yazısı ve 666 sayısı arasındaki bağlantılara ilişkin yorumlar da eserde yer aldı. Türkiye Biyografyası kayıtlarında da 2012: Marduk'la Randevu adlı eserin Burak Eldem tarafından 2003 yılında yayımlandığı görülüyor.

2004 yılında Tılsımlar Seni Korur adlı ilk romanını yayımlayan Eldem, eserde ölümsüzlük, insanlık tarihinden gizlendiği öne sürülen kadim sırlar, insan DNA’sı ve uluslararası bir komplo etrafında şekillenen fantastik bir kurgu oluşturdu. Kitabın yayınevi kayıtlarında da eser, insanlık tarihinin eski dönemlerine ait bir gizem, gizli örgüt, DNA çalışmaları ve güç mücadeleleri çevresinde şekillenen bir roman olarak tanımlanıyor.

2006 yılında Fraternis: Kayıp Kitaplar, Gizli Kardeşlik yayımlandı. Bu çalışma, Eldem’in antik tarih ve kayıp bilgiler üzerine araştırmalarının devamı niteliğinde oldu. 2012: Marduk’la Buluşma ve Fraternis, Eldem’in “Gizli Tarih” olarak adlandırdığı üçlemenin ilk iki kitabını oluşturdu.

Gün Batımı Fandango ise Kasım 2007’de yayımlandı ve Tılsımlar Seni Korur romanının devamı niteliğini taşıdı. Eldem’in eserleri arasında ayrıca 2011 yılında yayımlanan Kozmik Okyanus da bulunuyor.

BURAK ELDEM NEDEN ÖLDÜ?

Burak Eldem’in kanser tedavisi gördüğü belirtildi. 65 yaşında hayatını kaybeden Eldem’in hastalık sürecine ilişkin, geçtiğimiz yıl X hesabından yaptığı bir paylaşım da gündeme geldi.

Eldem, söz konusu paylaşımında bir sahil kasabası çizimi görseli paylaşarak, ılık bir sahil kasabasında kahvesini yudumlayarak kitabını okumak istediğini ve doktor, hastane ve tedavi düşünmeden böyle bir yaşamın mümkün olup olmayacağını sordu.

Burak Eldem’in vefatıyla birlikte özellikle antik uygarlıklar, ezoterizm, arkeo-astronomi ve alternatif tarih yorumları üzerine çalışmalarıyla tanınan yazarın yaşamı ve eserleri yeniden gündeme geldi.