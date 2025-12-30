Bugün yağmur var mı? 30 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

30 Aralık tarihinde Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını belirlemek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Büyükşehirlerden iç kesimlere ve kıyı bölgelerine kadar pek çok ilde sıcaklık değerleri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi öne çıkarken, gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimleri de yakından izleniyor. İl il güncel hava durumu tahminleri ile ülke geneline dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Bazı şehirlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olurken, özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer yağmur geçişleri görülebiliyor. Meteoroloji uzmanları, gün içinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca bulutlu bir hava hakim. Sabah ve öğle saatlerinde yağış beklenmezken, akşam saatlerine doğru yerel yağmur geçişleri görülebilir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yağışın etkili olabileceği belirtilirken, dışarı çıkacak vatandaşların hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisini sürdürüyor. Günün ilerleyen saatlerinde kısa süreli ve yerel yağmur ihtimali bulunuyor. Yağışların uzun süreli olması beklenmezken, kıyı kesimlerinde zaman zaman rüzgârın etkisini artırabileceği ifade ediliyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da bugün genel olarak bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali düşük seviyelerde seyrederken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca belirgin bir yağmur beklentisi olmasa da, kapalı hava etkisini hissettirebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da bugün parçalı bulutlu bir hava öne çıkıyor. Yağış ihtimali düşük olmakla birlikte, bazı ilçelerde kısa süreli ve hafif yağmur geçişleri görülebilir. Sahil kesimlerinde nem oranının yüksek olması nedeniyle hava zaman zaman bunaltıcı hissedilebilir.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da gün içerisinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebilirken, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağış ihtimali artış gösterebilir. Yetkililer, açık alanlarda planı olan vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Günün ilerleyen saatlerinde aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor. Kısa süreli sağanaklar özellikle sahil kesimlerinde etkili olabilirken, rüzgârla birlikte hissedilen serinliğin artabileceği belirtiliyor.