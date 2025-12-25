Bugün yağmur var mı? 25 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

25 Aralık tarihinde Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşların gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Büyükşehirlerden iç ve kıyı kesimlere kadar pek çok ilde sıcaklıkların seyri, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi yakından takip edilirken, gün içerisinde hava koşullarında yaşanabilecek olası değişiklikler de merak konusu oluyor. İl il güncel tahminler ve Türkiye geneline dair hava durumu detayları haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

25 Aralık günü itibarıyla Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Batı ve Marmara ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde yağış ihtimali öne çıkarken, iç ve güney kesimlerde daha sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer bulutlanma artışı ve kısa süreli yağış geçişleri görülebilirken, Meteoroloji yetkilileri özellikle sabah ve öğle saatlerinde hava koşullarının daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 25 Aralık günü hava genellikle çok bulutlu seyrederken, özellikle sabah saatlerinde aralıklı yağmur ihtimali bulunuyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Günün ilerleyen saatlerinde yağışların etkisini azaltması beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sabah saatlerinde trafiğe çıkacak vatandaşları yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 25 Aralık günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yerel ve hafif yağmur geçişleri yaşanabileceği belirtilirken, günün ilerleyen bölümlerinde yağış ihtimali azalıyor. Kıyı kesimlerde nem oranının yüksek olması nedeniyle zaman zaman bulutlanma artabilir. Genel olarak İzmir'de yağışın uzun süreli ve kuvvetli olması beklenmiyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da 25 Aralık günü için yağış beklentisi bulunmuyor. Havanın çok bulutlu ve serin geçmesi beklenirken, gün boyunca kuru bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde hissedilen sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ayaz etkisi görülebilir. Yağmur olmamasına rağmen rüzgâr ve soğuk hava nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da 25 Aralık günü genel olarak yağışsız bir hava öngörülüyor. Parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerde zaman zaman bulutlanma artışları yaşansa da, yağmur ihtimali düşük seviyede bulunuyor. Günlük planlar açısından olumsuz bir hava koşulu beklenmiyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da 25 Aralık günü sabah saatlerinde hafif yağmur ve yer yer sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha belirgin hissedilmesi beklenirken, öğleden sonra yağışların etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kaygan zemin riskine karşı dikkatli olunması isteniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da 25 Aralık günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçebilir. Özellikle sabah saatlerinde kısa süreli yağmur etkili olabilirken, günün ilerleyen saatlerinde yağışların hafiflemesi bekleniyor. Marmara Denizi'ne yakın bölgelerde rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtilirken, açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.