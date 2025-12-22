Haberler

Bugün yağmur var mı? 22 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

Bugün yağmur var mı? 22 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Aralık sabahına yaklaşılırken hava durumu, günlük programını şekillendirmek isteyen vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık değişimleri, yağış olasılığı ve rüzgârın şiddeti şehir şehir takip edilirken; hava koşullarında sürpriz bir değişim yaşanıp yaşanmayacağı da yakından izleniyor. Peki, Bugün yağmur var mı? 22 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

22 Aralık tarihinde Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava durumu, günlük yaşamını planlamak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere birçok şehirde sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın hızı öne çıkan başlıklar arasında yer alırken; hava koşullarında ani değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Ülke genelini kapsayan güncel meteoroloji değerlendirmeleri ve il il hava durumu ayrıntıları haberin devamında bulunuyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün yurt genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Meteorolojik tahminlere göre bazı şehirlerde bulutluluk artarken, yer yer yağmur geçişleri görülebiliyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kısa süreli ve hafif yağış ihtimali öne çıkıyor. Yağışların genellikle yerel nitelikte olması, gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebilir. Yağışların kısa süreli olması ve günün tamamına yayılmaması öngörülüyor.

Bugün yağmur var mı? 22 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava genel olarak bulutlu seyrederken, yağmur ihtimali düşük seviyede bulunuyor. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın ilerlerken, rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hissedilebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da hava parçalı bulutlu. Kıyı kesimlerinde yağış beklenmezken, iç kesimlerde kısa süreli yerel yağmur geçişleri görülebilir. Genel olarak ılıman hava etkisini sürdürüyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bulutlu gökyüzüyle birlikte yer yer yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün içinde bulutluluk artarken, hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması öngörülmüyor.

Genel değerlendirmeye göre bugün birçok şehirde yağmur ihtimali bulunsa da, yağışların çoğunlukla hafif ve yerel olacağı tahmin ediliyor. Günlük plan yapacak vatandaşların anlık hava durumu güncellemelerini takip etmeleri faydalı olabilir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
title