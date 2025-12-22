Bugün yağmur var mı? 22 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

22 Aralık tarihinde Türkiye genelinde etkili olması beklenen hava durumu, günlük yaşamını planlamak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olmak üzere birçok şehirde sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgârın hızı öne çıkan başlıklar arasında yer alırken; hava koşullarında ani değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı da merak ediliyor. Ülke genelini kapsayan güncel meteoroloji değerlendirmeleri ve il il hava durumu ayrıntıları haberin devamında bulunuyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Bugün yurt genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösteriyor. Meteorolojik tahminlere göre bazı şehirlerde bulutluluk artarken, yer yer yağmur geçişleri görülebiliyor. Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kısa süreli ve hafif yağış ihtimali öne çıkıyor. Yağışların genellikle yerel nitelikte olması, gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebilir. Yağışların kısa süreli olması ve günün tamamına yayılmaması öngörülüyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava genel olarak bulutlu seyrederken, yağmur ihtimali düşük seviyede bulunuyor. Gün içinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın ilerlerken, rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkent Ankara'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde yerel ve hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik daha belirgin hissedilebilir.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da hava parçalı bulutlu. Kıyı kesimlerinde yağış beklenmezken, iç kesimlerde kısa süreli yerel yağmur geçişleri görülebilir. Genel olarak ılıman hava etkisini sürdürüyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da bulutlu gökyüzüyle birlikte yer yer yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle öğle ve akşam saatlerinde kısa süreli yağışlar görülebilir.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün içinde bulutluluk artarken, hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Yağışların kuvvetli olması öngörülmüyor.

Genel değerlendirmeye göre bugün birçok şehirde yağmur ihtimali bulunsa da, yağışların çoğunlukla hafif ve yerel olacağı tahmin ediliyor. Günlük plan yapacak vatandaşların anlık hava durumu güncellemelerini takip etmeleri faydalı olabilir.