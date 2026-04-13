Haberler

Motorine indirim geldi

Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol fiyatlarındaki gerileme motorine de yansıdı. Motorinde 4,35 lira indirim geldi. Yeni fiyatlar salı gününden itibaren geçerli olarak pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin grubunda 4,35 liralık önemli bir fiyat düşüşü yaşandı.

İNDİRİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu indirim, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına uygulanacak. Gece yarısından sonra başlayacak yeni tarife ile birlikte, araç sahipleri depolarını daha uygun fiyatlarla doldurabilecek.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya geriledi.

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları
Ic Minnak:

İndirim salıyı görmeyebilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

