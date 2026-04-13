Motorine indirim geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin grubunda 4,35 liralık önemli bir fiyat düşüşü yaşandı.

İNDİRİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Söz konusu indirim, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına uygulanacak. Gece yarısından sonra başlayacak yeni tarife ile birlikte, araç sahipleri depolarını daha uygun fiyatlarla doldurabilecek.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya geriledi.

