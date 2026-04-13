8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı

Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 287 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 31 Ekim 2025'te planlı çalışma başlatıldı.

8 ŞEHİRDE 287 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 287'si gözaltına alındı. Firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

EL BOMBASI VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 25 şarjör ve 1128 fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 liraya el konuldu.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 2 iş yeri ile 5 araca el koyma tedbiri uygulandı.

"HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Operasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını suç örgütleriyle mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, sözümüzün ve sahadaki kararlılığımızın en somut göstergelerinden biridir. Şehirlerimizin huzuruna kasteden, vatandaşımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Adana Emniyet Müdürlüğümüzü ve bu operasyonu başarıyla icra eden tüm kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var

Gözaltındaki eski hakemle ilgili karar verildi
Macaristan’da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Orban’ı deviren liderin ilk mesajı düşman kardeşlere oldu

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı

İspanya liderinin eşinin başı dertte! Suçlamalar öyle böyle değil
Yorumlar (2)

Abdullah:

Memleketin her yerinde suç örgütleri , sokak çeteleri türemiş. de bugüne kadar yetkililer hiç görmemiş nedense! Her on ayda bir içişleri bakanını değiştirsek ülke daha güvenli hale gelecek demek ki ..

sarioglanli38:

iki yıl sonra cikarlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi
Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Galatasaray'dan Okan Buruk'a destek

Yapılan eleştirilere aldırmadan Okan Buruk'a sahip çıktı

Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi
Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek

Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! O ülke izin verecek
İstanbul'da mezarlıklara 7/24 kamera sistemi kurulacak

Mezarlıklarda yeni dönem resmen başlıyor! Artık zorunlu olacak