Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü mevkiinde etkili olan sağanak yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, bölgede yol sorunlarının kronikleştiğini belirtti ve yaşanan durumu altyapı ihmalinin bir sonucu olarak değerlendirdi.

Hakkari- Van kara yolunun Akçalı köyü mevkiinde etkili olan sağanak yağışların ardından yolda çökme meydana geldi.

Bölgede dün etkili olan yağışlar, kara yolu altyapısında hasara yol açtı. Yolun bir bölümünün çökmesi üzerine trafik akışı, ekipler tarafından kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Karayolları ekiplerinin hasar tespitinin ardından bölgede onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin, bölgedeki yol sorunlarının kronikleştiğini savundu. Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yolun tamamen kapanması riskine karşı uyarıda bulunarak, böyle bir durumda kentin ilçeleriyle olan bağlantısının kesilebileceğini ifade etti. Hakkari'nin alternatif yolu bulunmayan nadir illerden biri olduğunu belirten Tekin, "Yıllardır dile getirdiğimiz yol sorunları, coğrafi şartlar gerekçe gösterilerek erteleniyor. Yaşanan bu durum sadece bir doğal afet değil, uzun süredir biriken bir altyapı ihmalinin sonucudur" dedi.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğluna lüks eğitim! Ödenen rakam şaşırttı
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...