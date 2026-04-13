Macaristan'da iktidar değişimi sonrası ilk mesajlar ABD ve Rusya'ya

Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban iktidarının sona ermesinin ardından göreve gelen Peter Magyar, dış politikaya ilişkin ilk mesajlarını ABD ve Rusya üzerinden verdi. Büyük güçlerle ilişkilerde doğrudan temas kurma niyetinde olmadığını vurgulayan Magyar, hem Donald Trump hem de Vladimir Putin ile iletişim konusunda “karşı tarafın adım atması” şartını öne çıkarırken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban iktidarını sona erdiren Peter Magyar, göreve gelmesinin ardından ilk mesajlarını ABD ve Rusya’ya yönelik verdi. Magyar, dış politikada temkinli ve mesafeli bir yaklaşım izleyeceğinin sinyalini verdi.

 “TRUMP'I ARAMAYACAĞIM, PUTİN'İ DE”

Magyar, yaptığı açıklamada ne ABD Başkanı Donald Trump ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan temas kurma niyetinde olmadığını belirtti.

“Trump’ı aramayacağım. Putin’i de aramayacağım” diyen Magyar, ancak karşı taraftan bir iletişim gelmesi durumunda buna açık olacaklarını ifade etti.

“PUTİN ARARSA TELEFONU AÇARIM"

Rusya ile olası diyaloğa kapıyı tamamen kapatmayan Magyar, “Eğer Vladimir Putin beni ararsa telefonu açarım. Bunun gerçekleşeceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Putin’i kendisinin aramayacağını vurgulayan Magyar, olası bir görüşmede Rusya-Ukrayna savaşına değinebileceğini belirtti.

“SAVAŞI BİTİRMESİNİ SÖYLERİM”

Magyar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Eğer konuşursak, dört yıl sonra lütfen öldürmeyi bırakmasını ve anlamsız olan o savaşı bitirmesini söyleyebilirim. Bu durum onların bakış açısından da mantıksız; çünkü on binlerce Rus hayatını kaybetti.”

“ABD İLE TEMASA AÇIĞIZ”

ABD ile ilişkiler konusunda da benzer bir tutum sergileyen Magyar, “Trump’ı aramayacağım. Ama eğer o ya da ABD yönetiminden herhangi biri bize ulaşırsa, hazır olacağız” dedi.

Elif Yeşil
