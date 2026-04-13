Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı

Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı Haber Videosunu İzle
Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor maçında, verilen penaltının gole çevrilmesinin ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin önce dizine, yere düştükten sonra da başına defalarca tekme ile vurdu. Gözaltına alınan Korul, tutuklandı.

Mardin Süper Amatör Ligi’nde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor müsabakasında saha içinde istenmeyen görüntüler yaşandı. 

RAKİBİNİ DEFALARCA TEKMELEDİ

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede, kullanılan penaltı vuruşunun gole çevrilmesinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Gol sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul’un, yerde bulunan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin önce dizine, daha sonra da defalarca kafasına tekme attı. 

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

İddiaya göre, Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı. Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreci başlatması bekleniyor.

GÖZALTINA ALINAN FUTBOLCU TUTUKLANDI

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Cemre Yıldız
