Hafta başından itibaren Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, eğitim-öğretim faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından özellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı kritik seviyelere ulaştı. Peki, Bugün okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil? Bolu, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Muş, Şırnak, Kastamonu'da okullar tatil mi? Detaylar...

29 ARALIK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci, veli ve eğitimci "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Valilikler ve Kaymakamlıklar, öğrencilerin can güvenliğini öncelik alarak peş peşe kar tatili kararlarını kamuoyuyla paylaştı. Bazı illerde il genelinde eğitime ara verilirken, bazı bölgelerde ise yalnızca belirli ilçelerde veya taşımalı eğitim kapsamında tatil uygulandı.

Yetkililer, alınan kararların tamamen hava koşullarına bağlı olarak, Meteoroloji Bölge Müdürlükleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alındığını vurguladı. Kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanan aksamalar, kırsal bölgelerde kapanan yollar ve artan buzlanma riski, eğitimde geçici bir duraklamayı zorunlu kıldı.

29 ARALIK PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

29 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarına göre eğitime ara verilen il ve ilçeler netleşti. İşte resmî kaynaklardan yapılan duyurular doğrultusunda, kar tatili ilan edilen bölgelerin güncel ve ayrıntılı listesi:

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı sonrası Küre Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamayla ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGUKDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda eğitimin durdurulduğunu duyurdu.

KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük Valiliği, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezleri ve halk eğitim kursları dâhil olmak üzere eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile ve özel ihtiyaçlı kamu personeli idari izinli sayıldı.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini, bazı kamu çalışanlarının idari izinli olduğunu bildirdi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu'da il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi. Açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri dışında kalan bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda Düzce genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile engelli ve hamile kamu çalışanları idari izin kapsamına alındı.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği, kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği, eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini ve bazı kamu personelinin idari izinli sayılacağını açıkladı.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime geçici olarak ara verildi.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şırnak (Beytüşşebap ilçesi):

Beytüşşebap Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği, hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayıldığı açıklandı.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.