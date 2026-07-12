2026 Dünya Kupası’nda futbolseverlerin heyecanla takip ettiği son aşamaya gelindi. Turnuvada oynanan çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Dünya futbolunun en prestijli organizasyonunda şampiyonluk mücadelesini sürdüren son dört ülke Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin oldu. 12 Temmuz gecesi oynanan maçların ardından yarı finale kalan son iki ülke de netleşti. Böylece 2026 Dünya Kupası’nda kupaya ulaşma yolunda mücadele edecek takımlar kesinleşirken, futbolseverlerin gözü yarı final karşılaşmalarına çevrildi. Peki, bugün Dünya Kupası maçı neden yok? 2026 Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Detaylar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI NEDEN YOK?

2026 Dünya Kupası’nda bugün maç oynanmamasının nedeni, turnuva takviminde yarı final karşılaşmaları öncesinde planlanan ara günün bulunmasıdır. Büyük futbol organizasyonlarında takımların yoğun maç temposunun ardından dinlenebilmesi ve yeni karşılaşmalara hazırlanabilmesi için program içerisinde belirli boşluklar yer alır.

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale kalan ekipler için hazırlık süreci başladı. Bu nedenle bugün Dünya Kupası kapsamında herhangi bir karşılaşma oynanmıyor.

2026 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen ülkeler ise şu şekilde:

Fransa

İspanya

İngiltere

Arjantin

Bu dört takım, turnuvanın finaline çıkabilmek için yarı final aşamasında mücadele edecek.

2026 DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası yarı final maçlarının tarihleri belli oldu. Turnuvada finale yükselmek isteyen dört güçlü ekip, iki ayrı karşılaşmada sahaya çıkacak.

Yarı finalin ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede kazanan takım, 2026 Dünya Kupası finaline yükselen ilk ekip olacak.

İkinci yarı final karşılaşmasında ise Arjantin ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi kazanan taraf da şampiyonluk için final biletini alacak.

2026 Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde:

Fransa - İspanya: 14 Temmuz Salı, TSİ 22.00

Arjantin - İngiltere: 15 Temmuz Çarşamba, TSİ 22.00

Yarı final karşılaşmalarının ardından finale yükselen iki takım, Dünya Kupası kupasını kazanmak için son kez sahaya çıkacak.

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Dünya Kupası final tarihi FIFA tarafından açıklanan resmi maç takviminde yer alıyor. Buna göre turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması 19 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

Final maçının tamamlanmasıyla birlikte 2026 Dünya Kupası sona erecek ve turnuvanın kazananı belli olacak. Yarı final aşamasından sonra futbolseverler, dünyanın en büyük futbol organizasyonunun son karşılaşmasına odaklanacak.

2026 Dünya Kupası, final müsabakasının ardından tamamlanırken, turnuvada mücadele eden ekipler arasından kupaya uzanan ülke tarihe geçecek.