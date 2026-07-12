16. ayrılık gerçekleşti! Pape Thiaw'ın da fişini çektiler

Senegal Milli Takımı'nda Pape Thiaw dönemi resmen sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika'ya elenen Senegal'de Pape Thiaw'ın teknik direktörlük görevine son verildi.

SENEGAL FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Senegal Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, 45 yaşındaki çalıştırıcı Pape Thiaw'ın görevine son verildiği belirtildi. Federasyon, kararın "milli takımın sportif sonuçları ve geleceğine dair kapsamlı değerlendirme" sonrası alındığını ifade etti.

TURNUVADAKİ PERFORMANSI

Senegal, I Grubu'nda Fransa ve Norveç'e yenilirken Irak'ı mağlup ederek en iyi üçüncüler arasından son 32 turuna yükseldi. Son 32 turunda ise Belçika'ya kaybederek turnuvaya veda etti.

16. VEDA GERÇEKLEŞTİ

2026 Dünya Kupası'ndan elenen takımlar arasında teknik direktör değişikliği yaşayan ülke sayısı Thiaw ile birlikte 16'ya yükseldi. Daha önce Belçika, Hırvatistan, Meksika, Almanya, Hollanda, Ekvador, Gana, Cezayir, Tunus, İskoçya, Çekya, Güney Kore, Uruguay ve Ürdün'de de teknik direktörler görevlerinden ayrılmıştı.