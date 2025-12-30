Bolu okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Bolu'da okul yok mu (KAR TATİLİ – BOLU VALİLİĞİ)?

Kentte etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı sonrası, Salı günü eğitime bir günlük ara verilmesinin ardından gözler bu kez 31 Aralık Çarşamba günü için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Bolu'da okulların yeniden tatil edilip edilmeyeceği konusunda Bolu Valiliği'nden gelecek karar yakından takip ediliyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının ulaşımda risk oluşturması nedeniyle okullarla ilgili tatil kararları, valiliklerin yaptığı günlük değerlendirmeler doğrultusunda kamuoyuna duyuruluyor. Hava durumu ve yol güvenliği dikkate alınarak alınan bu kararlar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Birçok ilde valiliklerden art arda açıklamalar gelmeye başladı.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valiliği, 30 Aralık Salı günü yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıklamıştı. Kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin etkisini sürdürmesiyle birlikte, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Gözler, Bolu için yapılacak yeni resmi duyurulara çevrildi.

Bolu için tatil duyurusu geldi.

İşte duyuru:

T.C.

BOLU VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN AÇIKLAMASI

Konu: İlimiz Genelinde Eğitime 1 (Bir) Gün Ara Verilmesi

Sayı: 2025/41

Tarih: 30.12.2025

İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.