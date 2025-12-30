Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli hareketlilik, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, yaşanan durumun kaynağına ilişkin net bilgilerin paylaşılması için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara odaklanıldı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli sarsıntı, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımların ardından "deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, yaşanan hareketliliğe ilişkin net bilgilere ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileri yakından izleniyor. Konuya dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 Aralık itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilip analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlar için hızlı, doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların gerçekleştirdiği sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 30 Aralık tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik detaylar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yılın her günü kesintisiz sürdürülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 30 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

30 ARALIK 2025 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

30 Aralık 2025 sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin güncel "Son Depremler" listeleri, 30 Aralık günü de Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği izlemek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı! Neredeyse ceviz büyüklüğünde

Dünyada iki örneği vardı, üçüncüsü Türkiye'de ortaya çıktı
MEB 'hayalet sınıflar' için düğmeye bastı! 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Hayalet sınıflar radara girdi! 48 okulun ruhsatı iptal edildi
Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar

Kuyumcudan kilolarca altın çalıp parasıyla bakın ne yaptılar
Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasındaki polemik büyüyor

Tansiyon yükseldi! Gülben Ergen ile Mustafa Destici arasında polemik
Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar

Bavullar toplandı! Arda Turan'dan flaş karar
Erden Timur'un sevk yazısında ortaya çıktı! 1 milyon 309 bin TL'lik para alışverişi

Erden Timur neden tutuklandı? Sevk yazısında gündem yaratacak detay