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Beyşehir'de KKKA şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Beyşehir'de KKKA şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki D.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'de yaşayan D.D. (65), yaz dönemini geçirmek üzere eşiyle birlikte memleketi olan Beyşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde geldi. Bir süre sonra rahatsızlanan D.D., önce Derebucak Devlet Hastanesi'ne ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu, ancak iddiaya göre başına gelen kene tutunma öyküsünü burada sağlık çalışanlarına anlatmadı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen D.D.'nin, doktorlara evlerinin bahçesinde vücuduna kene tutunduğunu, eşinin ise keneyi çıkardığını anlattığı öğrenildi. Bu bilgi üzerine KKKA şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan D.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailesi tarafından teslim alınan D.D.'nin cenazesi, doğup büyüdüğü Kayabaşı Mahallesi'nde defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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