Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu

Teknik direktörlük kariyerinde sayısız başarıya imza atan Fatih Terim, bu kez dijital dünyada yeni bir adım attı. Deneyimli çalıştırıcı, kendi adını taşıyan YouTube kanalını açarak takipçileriyle yeni bir platform üzerinden buluşmaya başladı.

İLK VİDEOSUNDA MESAJ VERDİ

Fatih Terim'in yayımladığı ilk video kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda takipçilerine seslenen Terim, "Bazı şeyler var, bekleyin" ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, ilerleyen dönemde açıklayacağı projeler ya da planlarla ilgili çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

TAKİPÇİLERİ MERAKLANDIRDI

Terim'in kullandığı ifadeler futbolseverler arasında heyecan yarattı. Birçok kişi, deneyimli teknik adamın kariyerine, gelecekteki planlarına veya futbol dünyasına dair önemli açıklamalar yapabileceğini düşünerek yeni içerikleri beklemeye başladı.

ABONE SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Fatih Terim'in açtığı YouTube kanalı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kanalın abone sayısının her geçen saat artmaya devam ettiği görülürken, futbolseverler deneyimli teknik adamın paylaşacağı yeni videoları yakından takip ediyor.