Haberler

Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, YouTube kanalı açtı. İlk videosunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamın kullandığı ifadeler, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

  • Fatih Terim, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı.
  • İlk videosunda 'Bazı şeyler var, bekleyin' ifadelerini kullandı.
  • Kanalın abone sayısı kısa sürede hızla yükseldi.

Teknik direktörlük kariyerinde sayısız başarıya imza atan Fatih Terim, bu kez dijital dünyada yeni bir adım attı. Deneyimli çalıştırıcı, kendi adını taşıyan YouTube kanalını açarak takipçileriyle yeni bir platform üzerinden buluşmaya başladı.

İLK VİDEOSUNDA MESAJ VERDİ

Fatih Terim'in yayımladığı ilk video kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda takipçilerine seslenen Terim, "Bazı şeyler var, bekleyin" ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, ilerleyen dönemde açıklayacağı projeler ya da planlarla ilgili çeşitli yorumları da beraberinde getirdi.

TAKİPÇİLERİ MERAKLANDIRDI

Terim'in kullandığı ifadeler futbolseverler arasında heyecan yarattı. Birçok kişi, deneyimli teknik adamın kariyerine, gelecekteki planlarına veya futbol dünyasına dair önemli açıklamalar yapabileceğini düşünerek yeni içerikleri beklemeye başladı.

ABONE SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Fatih Terim'in açtığı YouTube kanalı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kanalın abone sayısının her geçen saat artmaya devam ettiği görülürken, futbolseverler deneyimli teknik adamın paylaşacağı yeni videoları yakından takip ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Süper maç! Son dakikada golü geldi

Süper maç! Son dakikada golü geldi

Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel'in telefonundan çıkanlar şaşırttı: Acil lazım kanka

Ünlü oyuncunun uyuşturucu yazışmaları ifşa oldu: Acil lazım kanka
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
Dünya Kupası kampında dehşet: İran milli takımının antrenman yaptığı stadın yanında çürümüş ceset bulundu

Dünya Kupası kampında çürümüş ceset şoku: Antrenman planları değişti
En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Akrabaların uzun namlulu silahlarla kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç olay! Akrabalar uzun namlulu silahlarla birbirini taradı