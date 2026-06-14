Haberler

Arhavi'de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi

Arhavi'de iki imam serinlemek için girdikleri gölette can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin’in Arhavi ilçesinde sıcak havada serinlemek için gölete giren iki genç imam boğularak hayatını kaybetti. Suda hareketsiz halde bulunarak sudan çıkarılan Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli ile Güneşli Köyü Camii İmamı Rüstem Özdemir, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlçeyi yasa boğan çifte ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Artvin'in Arhavi ilçesinde iki imam serinlemek için girdikleri gölette boğuldu.
  • Hayatını kaybedenler Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli (36) ve Güneşli Köyü Camii imamı Rüstem Özdemir (26).
  • Kesin ölüm nedenleri otopsi ve soruşturma sonucunda belirlenecek.

Artvin’in Arhavi ilçesinde sıcak havadan bunalarak serinlemek amacıyla gölete giren iki genç din görevlisi boğularak hayatını kaybetti. Suda hareketsiz bulunan ve hastaneye kaldırılan iki imam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SERİNLERKEN CAN VERDİLER: VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Olay, Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arhavi Merkez Camii İmamı Mustafa Gedikli (36) ile Güneşli Köyü Camii'nde görev yapan meslektaşı Rüstem Özdemir (26), bunaltıcı sıcakların etkisiyle serinlemek için köydeki gölete girdi. Suya giren iki din görevlisinin bir süre sonra yüzeyde hareketsiz şekilde durduğunu gören çevredeki vatandaşlar, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE ZAMANLA YARIŞ: KURTARILAMADILAR

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Hızla suya giren ekipler, hareketsiz haldeki Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir'i karaya çıkardı. Olay yerinde kalpleri durduğu belirlenen imamlara ilk müdahale acil sağlık personeli tarafından yapıldı. Ambulanslarla vakit kaybedilmeden Arhavi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki din görevlisi, acil serviste doktorların gösterdiği yoğun çabaya ve yapılan tüm hayata döndürme müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Genç din görevlilerinin peş peşe gelen ölüm haberleri, başta aileleri olmak üzere görev yaptıkları cami cemaatlerini ve tüm ilçeyi yasa boğdu. Trajik olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Hayatını kaybeden imamların kesin ölüm nedenleri, yapılacak adli tıp otopsisi ve savcılık soruşturmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: ANKA
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Savaşı bitirecek anlaşma İran'ı karıştırdı: Muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü

İran'da muhafazakar vekiller ayaklandı, halk sokaklara döküldü
DSP lideri Aksakal, parti arayışındaki Özel yönetimine kapıyı kapadı: DSP çamaşır makinesi değil

Parti arayışındaki Özel'in yüzüne kapıyı çok sert kapattılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarih de rakam da belli! Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor

Benzin istasyonlarında fiyat tabelası bir kez daha değişiyor
Film sahnelerini aratmayan kaza: Kovalamaca sırasında otomobilin çarptığı hırsız öldü, iki polis yaralandı

Film sahnelerini aratmayan feci kaza: Polis ezildi, hırsız öldü!
Gittiği iki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti

İki hastanede doktorlardan sakladığı bilgi üçüncüde canından etti
Fatih Terim YouTube kanalı açtı! İlk sözleri merak konusu oldu

"Bekleyin" diyerek duyurdu! Ortalık yıkıldı

En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Dehşetin kaynağı bir polis memuru: Silahını çekip vatandaşlara tehditler savurdu

Görüntülerdeki bir polis memuru! Silahını çekti, sonrası dehşet