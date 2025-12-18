Balıkesir'de deprem mi oldu? 18 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabahın erken saatlerinde bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen titreşimler, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada peş peşe yapılan "sarsıntı hissedildi" paylaşımlarıyla birlikte "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, vatandaşlar yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Aralık Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli sensörler aracılığıyla en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlamaya dönüştürülürken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında temel başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD'ın yayımladığı 18 Aralık Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik ayrıntılar açık ve anlaşılır şekilde yer alıyor. Yıl boyunca kesintisiz sürdürülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada hızla yayılabilen teyitsiz iddiaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

18 Aralık 2025 Perşembe sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen resmî deprem verilerini yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle tablo daha da açıklık kazanırken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli güncellenen "Son Depremler" listeleri, 18 Aralık Perşembe günü de Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip etmek isteyen vatandaşlar için en güvenilir kaynak olmayı sürdürdü.