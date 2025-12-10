Balıkesir'de deprem mi oldu? 10 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği belirtilen hafif sarsıntı, kentte deprem endişesini yeniden gündeme taşıdı. Kısa süreli titreşimi fark ettiğini söyleyen vatandaşlar, sosyal medyada art arda paylaşımlar yaparken, "Az önce deprem mi oldu?" sorusu günün en çok konuşulan başlıklarından biri hâline geldi. Sarsıntının zamanı ve olası büyüklüğüne ilişkin resmi veriler yakından takip edilirken, en güncel bilgiler için gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularına çevrildi. Ayrıntılar haberimizde.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapında kurulan yüksek hassasiyetli sensör ağları sayesinde en ufak yer hareketleri dahi anlık olarak kaydediliyor, analiz ediliyor ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm teknolojisi mikro düzeydeki titreşimleri bile tespit edebilirken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranı, vatandaşlara hızlı ve güvenilir bilgi sunan en önemli başvuru kaynakları arasında yer almaya devam ediyor. Bu veriler aynı zamanda araştırmacılar ile uzmanlar için kritik bir referans niteliğinde.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan deprem listeleri; her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi tüm teknik ayrıntıları anlaşılır biçimde içeriyor. Vatandaşlar bu sayede sosyal medyada hızla yayılan teyitsiz iddialara takılmadan, resmi ve doğrulanmış bilgilere doğrudan erişebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca süren bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve olası bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Aralık 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli bir titreşim, kentte merak yarattı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların sarsıntıyı daha belirgin algıladıklarını ifade etmeleriyle birlikte "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Sarsıntının ardından vatandaşlar net bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel veri akışına yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle yaşanan hareketliliğin niteliği daha anlaşılır hâle geldi. Yetkililer ise olası yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek adına, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilikleri güvenilir bir şekilde izlemek isteyenler için temel bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor.