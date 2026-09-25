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Şişli'de 25 yaşındaki Yağız Bilik evinde ölü bulundu! Polis ölümü şüpheli olarak nitelendirdi

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Şişli'de 25 yaşındaki Yağız Bilik evinde ölü bulundu! Polis ölümü şüpheli olarak nitelendirdi
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İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Yağız Bilik, ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşı ifadesinde Bilik'in sabaha karşı eve alkollü geldiğini ve bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını söyledi. Polisin şüpheli olarak nitelendirdiği ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

  • İstanbul Şişli'de 25 yaşındaki Yağız Bilik, ev arkadaşı Hamza Berk Ö. tarafından yatağında hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybetti.
  • Polis, Yağız Bilik'in ölümünü şüpheli olarak nitelendirdi ve soruşturma başlattı.
  • Yağız Bilik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı; ev arkadaşı Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.'nin tanık olarak ifadelerinin alınması istendi.

İstanbul Şişli'de ev arkadaşı Yağız Bilik'i (25) yatağında hareketsiz halde bulan Hamza Berk Ö.'nün (26) ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ifadesine başvurduğu Hamza Berk Ö.'nün, Yağız Bilik'in sabaha karşı eve alkollü geldiğini ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev arkadaşı Yağız Bilik'i yatağında hareketsiz halde gören Hamza Berk Ö. durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Bilik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR HAFTA ÖNCE SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞ

Polisin ifadesine başvurduğu ev arkadaşı Hamza Berk Ö.; dün gece ters dubleks olan evlerinin üst katında kız arkadaşı D.Ç.P. (23) ile birlikte vakit geçirdiklerini, Yağız Bilik'in saat 04.00 sıralarında eve alkollü şekilde geldiğini, Bilik'in bilinen bir rahatsızlığının bulunmadığını ve yaklaşık bir hafta önce sevgilisinden ayrıldığını belirtti. Bilik'in eski sevgilisiyle yakın arkadaş olduğunu da söyleyen Hamza Berk Ö., bu arkadaşlık nedeniyle Bilik ile arasının bir süredir bozuk olduğunu ifade etti.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Yağız Bilik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Savcı, evde bulunan Hamza Berk Ö. ile kız arkadaşı D.Ç.P.'nin tanık olarak ifadelerinin alınması istedi.

Öte yandan, Yağız Bilik'in 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan 1 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polisin şüpheli olarak nitelendirdiği ölüme ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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