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Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı

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Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı Haber Videosunu İzle
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
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Serenay Sarıkaya, araçta Sting'in “Shape of My Heart” şarkısına eşlik ederken sevgilisi tarafından kayda alındı. Keyifli anları paylaşan ünlü oyuncunun şarkı söylerken sevgilisine attığı bakışlar da dikkat çekti.

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın araçta Sting'in “Shape of My Heart” şarkısına eşlik ettiği anları kayda aldı. Demir'in paylaştığı videoda Sarıkaya'nın doğal hali ve sevgilisine yönelttiği bakışlar dikkat çekti. 

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, birliktelikleriyle magazin dünyasının yakından takip edilen çiftleri arasında yer alıyor. İkiliden bu kez Mert Demir'in yaptığı paylaşım geldi.

MERT DEMİR KAMERAYA ALDI

Mert Demir, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı birlikte yolculuk yaptıkları sırada görüntüledi. Araçta kaydedilen videoda Sarıkaya, Sting'in unutulmaz parçalarından “Shape of My Heart”a eşlik etti. Demir, çektiği görüntüyü hesabından paylaşırken Sarıkaya'yı da etiketledi. 

SERENAY'IN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Videoda Sarıkaya'nın şarkıya eşlik ederken zaman zaman Mert Demir'e dönerek bakması dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Ünlü oyuncunun profesyonel çekimlerden uzaktaki doğal görüntüsü de paylaşımda öne çıktı. 

İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen çift hakkında geçmişte ayrılık iddiaları da ortaya atılmıştı. Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yı doğrudan kendi hesabından paylaşması, çiftin birlikteliğinin devam ettiğini gösteren yeni bir paylaşım oldu.

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