Mikonos açıklarında kargo gemisinde yangın, 29 kişi tahliye edildi

Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos açıklarında bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemideki 29 kişi tahliye edildi.

Yunanistan'ın turistik Mikonos Adası açıklarındaki "Blue Star Ferries" adlı kargo gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, en az 5 sahil güvenlik gemisi ve 2 yangın söndürme botunun bölgeye sevk edildiği aktarıldı. Feribottaki 28 mürettebat üyesi ve 1 yolcu olmak üzere toplam 29 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı ve mürettebatın yangını söndürmek için çalıştığı ifade edildi. Gemide yangın sırasında 166 kamyon ve 29 otomobil bulunduğu öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun alev alev yandığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı