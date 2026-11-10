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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olup olmadığı ve manevi evlatlarının kimler olduğu merak ediliyor. Yaşamı boyunca birçok çocuğun eğitimine ve yetişmesine destek olan Atatürk, manevi evlatlarını vasiyetinde de unutmadı. Peki, Atatürk'ün çocuğu var mı, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi evlatları kimler?

ATATÜRK'ÜN ÇOCUĞU VAR MI?

Mustafa Kemal Atatürk'ün biyolojik çocuğu olduğuna ilişkin verilen bilgilerde bir kayıt bulunmuyor. Atatürk, hayatı boyunca zor durumda olan çocuklara destek olmuş, onların eğitimlerine önem vermiş ve bazılarını manevi evlat olarak kabul etmiştir.

Mustafa Kemal, 1893 yılında henüz 12 yaşındayken babasını kaybetti. Belki de bu duyguyu bildiği için zor durumda olan çocuklara babalık yaptı ve eğitimlerine destek oldu.

Atatürk, vefatından önce düzenlediği vasiyetnamede manevi çocuklarına da yer verdi. Vasiyetine göre bankadaki payının yıllık gelirinden her ay belirli miktarlarda ödeme yapılmasını istedi. Buna göre Afet İnan'a 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü Adatepe'ye 200, Rukiye ve Nebile İrdelp'e ise 100'er lira ödenecekti. Ayrıca Sabiha Gökçen'e bir ev alınması için gereken paranın verilmesini de istedi.

Bu isimlerin yanı sıra İhsan, Ömer ve Afife adlarında manevi evlatlarının bulunduğu da belirtiliyor.

ATATÜRK'ÜN MANEVİ EVLATLARI KİMLER?

Atatürk'ün manevi evlatları arasında Sabiha Gökçen, Ülkü Adatepe, Afet İnan, Nebile İrdelp, Rukiye Erkin, Abdürrahim Tuncak, Sığırtmaç Mustafa ve Zehra Aylin bulunuyor.

1. SABİHA GÖKÇEN

1913 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sabiha Gökçen, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuydu. Vilayet Başkatibi Hafız Mustafa İzzet'in kızı olan Gökçen, ilkokul yıllarında anne ve babasını kaybetti. Eğitim masrafları kardeşleri tarafından güçlükle karşılanıyordu.

1925 yılında Atatürk'ün Bursa gezisi sırasında tanıştığı Sabiha Gökçen'in ağabeyi, kardeşinin yaşadığı zorlukları Atatürk'e anlattı. Bunun üzerine Atatürk, Sabiha'yı manevi evladı olarak kabul etti.

Bu gelişmenin ardından Sabiha Gökçen'in eğitim hayatı değişti. Ankara Çankaya İlkokulu'nu ve Üsküdar Kız Lisesi'ni bitirdi. 1935 yılında Türk Hava Kurumunun Havacılık Okulu'na girdi. Yüksek planörcülük kurslarına katılmak üzere Sovyetler Birliği'ne gitti. Türkiye'ye döndükten sonra Eskişehir Hava Okulu'nda eğitim aldı ve I. Tayyare Alayı'nda av ve bombardıman uçakları alanında uzmanlaştı.

1937 yılında Ege ve Trakya manevralarında başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. Aynı yıl Şeyh Rıza İsyanı sırasında havadan harekâta katıldı. 1938'de uçakla gerçekleştirdiği Balkan turuyla Avrupa'da tanındı. Aynı yıl Türkkuşu'nda başöğretmenliğe atandı. 1955 yılında Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyesi oldu.

İlk Türk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, 2001 yılında hayatını kaybetti.

2. ÜLKÜ ADATEPE

Ülkü Adatepe'nin annesi Selanikli Vasfiye Hanım, Zübeyde Hanım tarafından evlatlık alınarak büyütüldü. Zübeyde Hanım'ın vefatının ardından Makbule Hanım'ın yanında kalan Vasfiye Hanım, ilk eşinden dul kaldıktan sonra Atatürk'e sığındı. Bir süre sonra Atatürk Orman Çiftliği istasyon şefi Tahsin Çukuroğlu ile evlendi.

Vasfiye Hanım'ın 1932 yılında dünyaya gelen kızına Atatürk, “Ülkü” adını verdi. Atatürk, Ülkü'yü son günlerine kadar yanından ayırmadı ve yurt gezilerine götürdü.

Atatürk hayatını kaybettiğinde Ülkü Adatepe henüz 6 yaşındaydı. Ülkü Adatepe, 1 Ağustos 2012 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

3. AYŞE AFET İNAN

Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında İzmir ziyareti sırasında gezdiği bir ilkokulda Afet İnan ile tanıştı. Selanikli olan Afet İnan'ın ailesi, Yunan işgalinin ardından Anadolu'ya göç etmişti. İnan, o dönemde İzmir Redd-i İlhak İlkokulu'nda eğitim görüyordu.

Atatürk, Afet İnan'ın ailesinden bazı kişileri daha önceden tanıyordu. Eğitimine devam etmek ve yabancı dil öğrenmek isteyen Afet İnan'ın yurt dışında eğitim almasına destek oldu. Ailesinin de izniyle 1925 yılında İsviçre'nin Lozan kentine Fransızca öğrenmek için gitti.

İstanbul Fransız Kız Lisesi'nde (Notre Dame de Sion) 1929 yılına kadar öğrenim gördü. Ortaöğretim tarih öğretmenliği sınavını kazanarak öğretmenlik belgesi aldı. 1929-1930 yıllarında Ankara Musiki Öğretmen Okulu'na tarih ve yurt bilgisi öğretmeni olarak atandı.

Türk Tarih Kurumunun kuruluş çalışmalarında yer alan Afet İnan, kurumda uzun yıllar asbaşkanlık yaptı. “Türk Tarihi'nin Ana Hatları” adlı eserle Türk Tarih Tezi'nin temellerinin oluşturulmasında görev aldı. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlendi. 1938 yılında doktorasını tamamladı, 1942'de doçent, 1950'de profesör oldu.

Atatürk'ün “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” kitabını Afet İnan'a yazdırdığı belirtiliyor. İnan, Atatürk'ün düşüncelerini ve kişilik özelliklerini yansıtan hatıralarını da eserlerinde aktardı.

Afet İnan, 8 Haziran 1985 tarihinde hayatını kaybetti.

4. NEBİLE İRDELP

Nebile İrdelp, 1927 yılının temmuz ayında İstanbul Çapa Öğretmen Okulu'ndan Dolmabahçe Sarayı'na getirilen üç kız öğrenciden biriydi. Atatürk'ün manevi kızı olarak kabul edilen Nebile, eğitimine devam etmesi için Ankara'ya götürüldü.

Viyana Büyükelçiliği Başkatibi Tahsin Bey ile evlenen Nebile İrdelp'in düğünü, 17 Ocak 1929 tarihinde Ankara Palas'ta yapıldı.

Atatürk'ün hastalandığı dönemde Nebile İrdelp de hastaydı. Hastalığından kurtulamayan İrdelp, Atatürk'ün vefatından beş yıl sonra hayatını kaybetti.

5. RUKİYE ERGİN

Atatürk, manevi kızı Rukiye Ergin ile Konya gezisi sırasında tanıştı. Kimsesiz olan Rukiye, Ankara'ya getirildi ve burada eğitim görerek büyütüldü.

Rukiye, Yüzbaşı Hüsnü Erkin ile evlendi. Nikâhları Ankara Belediyesi tarafından kıyıldı. Düğünleri ise İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. Atatürk, düğünde ilk dansını manevi kızı Rukiye ile yaptı.

Bu evlilikten bir oğlu ve iki kız torunu olan Rukiye Erkin, 1966 yılında eşini kaybettikten sonra yaşamını Nişantaşı'nda sürdürdü. Erkin, 1995 yılında hayatını kaybetti.

6. ABDÜRRAHİM TUNCAK

Abdürrahim Tuncak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Van'dan evlatlığına aldığı kimsesiz bir çocuktu. İstanbul'a getirildiğinde henüz 8 yaşındaydı. Zübeyde Hanım'ın Beşiktaş Akaretler'deki evinde büyüdü.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından Ankara'ya getirilen Tuncak, Salih Bozok'un oğlu Cemil ile birlikte Çankaya Köşkü yakınlarındaki bir okula yazıldı. Daha sonra Sanayi Mektebi'nde eğitim aldı. Atatürk ile Latife Hanım'ın evlenmesinin ardından Ankara'dan İzmir'e, Zübeyde Hanım'ın yanına gitti. Atatürk'ün boşanmasından sonra yeniden Ankara'ya döndü.

1929 yılında Berlin Teknik Üniversitesine gönderilen Abdürrahim Tuncak'ın eğitim ve diğer giderleri Atatürk tarafından karşılandı. 1934 yılında Soyadı Kanunu'nun çıkmasıyla “Tuncak” soyadını aldı. Savarona Yatı'nın alınmasına ilişkin görüşmelerde Atatürk'e tercümanlık yaptı.

Tuncak, anılarında ailesi olarak gördüğü kişileri şu sözlerle anlatmıştı:

''Kendimi bildiğimde annem olarak bildiğim Zübeyde Hanım'ı, ablam Makbule Hanım'ı, bir de paşamızı tanıdım. Benim ailem, bu aileydi. Ben, kendimi, bu ailenin çocuğu olarak kabul ettim. Hep de böyle kaldım. Gerçek annemin ve babamın kim olduğunu asla öğrenemedim. Rivayete göre babam bir memurmuş. Tayin edildiği Diyarbakır'da annemi akrep sokmuş. Annem ölmüş. Babam beni İstanbul'a getirmiş ve hemen arkasından askere alınmış, cepheye gönderilmiş. Bir daha da dönmemiş. haber de alınmamış...''

Atatürk'e benzerliği nedeniyle Abdürrahim Tuncak'ın biyolojik oğlu olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak verilen bilgilerde tarihî belgelerin bu iddiaların bir dedikodudan ibaret olduğunu gösterdiği belirtiliyor. Tuncak da röportajlarında Atatürk'ün biyolojik babası olmadığını, Zübeyde Hanım'ın yanında yetiştiğini ve Atatürk'ün kültürünü ve terbiyesini aldığını ifade etti.

Abdürrahim Tuncak, 1999 yılında hayatını kaybetti.

7. MUSTAFA DEMİR (SIĞIRTMAÇ MUSTAFA)

Atatürk'ün Yalova'da tanışarak manevi evlat olarak kabul ettiği Mustafa Demir, Bulgar göçmeni bir ailenin çocuğuydu. 1929 yılında sığır güttüğü sırada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştı. Beslenme ve bakım koşulları iyi olmayan, hasta bir çocuk olan Mustafa'nın okuma isteği bulunuyordu.

Bu durumu fark eden Atatürk, Mustafa'yı tedavi edilmesi için Şişli Çocuk Hastanesi'ne gönderdi. Ardından Beşiktaş'ta bir ilkokula yazdırdı.

Atatürk'ün himayesinde eğitimini sürdüren Mustafa Demir; ilkokulu, ortaokulu, askeri liseyi ve Harbiye'yi bitirdi. Sığır çobanlığından subaylığa uzanan bir eğitim hayatı oldu. Emekli olduktan sonra Yalova'ya yerleşen Sığırtmaç Mustafa, 15 Ocak 1987 tarihinde hayatını kaybetti.

8. ZEHRA AYLİN

Atatürk, Zehra Aylin ile bir Dar-ül Eytam (yetim) yurdunu ziyareti sırasında tanıştı. Yurtta kalan 8-9 yaşlarındaki kız çocuğunun dikkatini çekmesi üzerine ona adını sordu. Küçük kız, “Zehra” yanıtını verdi. Atatürk'ün “Benimle gelir misin?” sorusuna ise “Olur” diye karşılık verdi. Bu tanışmanın ardından Zehra Aylin'in Çankaya Köşkü'ndeki hayatı başladı.

Amasyalı olan Zehra'nın babası Mehmet, savaşta hayatını kaybetmişti. Annesini de küçük yaşta kaybeden Zehra Aylin, ailesini hatırlamıyordu.

İlkokul eğitimini Çankaya Köşkü'nde tamamlayan Zehra Aylin, Atatürk'ün isteği üzerine ortaöğrenim için Arnavutköy Kız Koleji'ne gönderildi. Edebiyata ilgi duyan Zehra'nın bu yeteneği öğretmenleri tarafından da fark edildi. Atatürk, yaz tatillerinde onunla edebiyat üzerine sohbetler yapıyordu.

Zehra Aylin'in havacılığa da ilgisi vardı. Sabiha Gökçen ile birlikte havacılık eğitimi almak istese de bu isteği gerçekleşmedi. Eğitimini sürdürmek üzere İngiltere'ye gitti ve Londra'da öğrenim görmeye başladı.

1935 yılında Paris ekspresine binen Zehra Aylin, tren Amiens Gölü kıyılarındaki istasyona yaklaşırken kendisini iyi hissetmediğini belirterek kompartımandan çıktı ve koridordaki pencereye yöneldi. Bir anlatıma göre dengesini kaybederek hareket halindeki trenden düştü, başka bir iddiaya göre ise intihar etti.

Zehra Aylin, olay yerinde hayatını kaybetti. Amiens'te düzenlenen törenin ardından cenazesi İstanbul'a getirildi ve 21 Kasım 1935 tarihinde Maçka Mezarlığı'na defnedildi. Ölümü gazetelerde geniş yer buldu. İntihar ettiği yönündeki söylentiler ise Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen tarafından yalanlandı.