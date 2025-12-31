Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği'nin gece saatlerinde yaptığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen hava şartları kent genelinde hissedilmeye başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler ve veliler eğitimle ilgili alınabilecek olası tatil kararlarına odaklandı. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik için 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE YAĞIŞ KARA DÖNÜŞTÜ

İstanbul'un rakımı daha yüksek bölgelerinde yağışın türü değişiklik gösterdi. Başakşehir ve Beylikdüzü çevresinde yağmurun yerini kar yağışı aldı. Kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı İstanbullular ise yeni yılı beyaz bir manzarayla karşılamayı temenni ettiklerini dile getirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ VATANDAŞLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Kısa sürede etkisini artıran sağanak, sokakta bulunan birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. Yağmura aniden yakalanan vatandaşların bir kısmı şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, bazıları ise otobüs durakları ve bina girişlerine sığınarak yağışın hafiflemesini bekledi.

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞIŞ GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Avrupa Yakası'nın çok sayıda ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Boğaz hattının yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağışın aralıklarla sürdüğü gözlemlendi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenci ve veliler "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak şu ana kadar İstanbul genelinde eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte birçok noktada trafik yavaşladı, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluk oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ZAMAN ZAMAN KUVVETLENDİ

Anadolu Yakası'nda da yağış etkisini sürdürdü. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere pek çok ilçede sağanağın yer yer kuvvetli şekilde devam ettiği bildirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu arttı.