Haberler

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceden paylaştığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatleriyle birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşandı. Bazı ilçelerde yağmur olarak başlayan yağış, kısa süre içinde sulu kara dönüştü ve ardından kar etkisini göstermeye başladı. Bu gelişmeler sonrası Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik'te 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

İstanbul Valiliği'nin gece saatlerinde yaptığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen hava şartları kent genelinde hissedilmeye başladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, öğrenciler ve veliler eğitimle ilgili alınabilecek olası tatil kararlarına odaklandı. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik için 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE YAĞIŞ KARA DÖNÜŞTÜ

İstanbul'un rakımı daha yüksek bölgelerinde yağışın türü değişiklik gösterdi. Başakşehir ve Beylikdüzü çevresinde yağmurun yerini kar yağışı aldı. Kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı İstanbullular ise yeni yılı beyaz bir manzarayla karşılamayı temenni ettiklerini dile getirdi.

SAĞANAK YAĞIŞ VATANDAŞLARI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Kısa sürede etkisini artıran sağanak, sokakta bulunan birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. Yağmura aniden yakalanan vatandaşların bir kısmı şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, bazıları ise otobüs durakları ve bina girişlerine sığınarak yağışın hafiflemesini bekledi.

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞIŞ GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Avrupa Yakası'nın çok sayıda ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Boğaz hattının yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağışın aralıklarla sürdüğü gözlemlendi.

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte öğrenci ve veliler "okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak şu ana kadar İstanbul genelinde eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir açıklama yapılmış değil.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent genelinde etkili olan sağanak, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte birçok noktada trafik yavaşladı, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğunluk oluştu.

Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy,Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ZAMAN ZAMAN KUVVETLENDİ

Anadolu Yakası'nda da yağış etkisini sürdürdü. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere pek çok ilçede sağanağın yer yer kuvvetli şekilde devam ettiği bildirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu arttı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Samsunspor'dan Fenerbahçeli Bartuğ'a kanca

Musaba'nın rövanşını alacak! İşte Fener'den istediği isim
İstanbul Valisi Davut Gül'den 'Okullar tatil olacak mı?' sorusuna yanıt

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Vali Gül'den açıklama geldi
Yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraf! Alex de Souza ve Mauro Icardi yan yana

Alex'in yanındakini tanıdınız mı?
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
İngiliz komedyenin ABD vizesi, Trump eleştirileri nedeniyle reddedildi

Dünyaca ünlü komedyenin Trump'la ilgili sözleri kabusu oldu